Спектакль «Бременские музыканты» от театра Мимики и жеста

Театр Мимики и жеста приглашает вас на детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты» – уникальное по динамизму зрелище с музыкой, песнями и танцами! И, конечно, с счастливым концом!

Мелодия Геннадия Гладкова «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету!» давно полюбилась многим, а сюжет сказки братьев Гримм продолжает радовать зрителей на сцене театра.

Приключения странствующих музыкантов, Трубадура и Принцессы, enthrall всех – от маленьких детей до взрослых. Зрители смогут влюбиться в осла, пса, кота и петуха, ведь все герои приходят в зал, создавая особую атмосферу дружбы и волшебства. Со сцены для юных зрителей вновь прольется «луч солнца золотого»!

Знакомые с детства мелодии, яркие костюмы, красочные декорации и акробатические трюки в исполнении профессиональных актеров никого не оставят равнодушными.

Интрига, добавленная в постановку, неожиданно раскроется только тем, кто придет в наш театр, сохраняя основные элементы сюжета сказки и известного мультфильма.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем, который будет интересен детям от 7 до 11 лет, а также взрослым, любящим музыку и театр. Ждем вас на ближайшем представлении!