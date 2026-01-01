Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бременские музыканты
Билеты от 800₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль «Бременские музыканты» от театра Мимики и жеста

Театр Мимики и жеста приглашает вас на детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты» – уникальное по динамизму зрелище с музыкой, песнями и танцами! И, конечно, с счастливым концом!

Мелодия Геннадия Гладкова «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету!» давно полюбилась многим, а сюжет сказки братьев Гримм продолжает радовать зрителей на сцене театра.

Приключения странствующих музыкантов, Трубадура и Принцессы, enthrall всех – от маленьких детей до взрослых. Зрители смогут влюбиться в осла, пса, кота и петуха, ведь все герои приходят в зал, создавая особую атмосферу дружбы и волшебства. Со сцены для юных зрителей вновь прольется «луч солнца золотого»!

Знакомые с детства мелодии, яркие костюмы, красочные декорации и акробатические трюки в исполнении профессиональных актеров никого не оставят равнодушными.

Интрига, добавленная в постановку, неожиданно раскроется только тем, кто придет в наш театр, сохраняя основные элементы сюжета сказки и известного мультфильма.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем, который будет интересен детям от 7 до 11 лет, а также взрослым, любящим музыку и театр. Ждем вас на ближайшем представлении!

Купить билет на спектакль Бременские музыканты

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
12:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 800 ₽

В ближайшие дни

Служанки
18+
Драма
Служанки
15 апреля в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 1200 ₽
Живые картины
18+
Танцевальный
Живые картины
3 октября в 19:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1500 ₽
Сказка о Белоснежке и семи гномах
0+
Детский Цирк
Сказка о Белоснежке и семи гномах
9 марта в 13:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше