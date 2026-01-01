Музыкальный спектакль «Бременские музыканты» в Театральном центре «Энергия»

Театральный центр «Энергия» представляет музыкальный спектакль «Бременские музыканты», созданный по мотивам знаменитого советского мультфильма. Зрителей ждут приключения бродячих артистов, которые ищут счастье, преодолевают трудности и помогают Трубадуру обрести настоящую любовь.

Режиссёр спектакля — Юрий Митякин, который известен своей способностью мастерски управлять актерским составом и создавать запоминающиеся образы.

На сцене выступают студенты 3 курса специализации «Артист музыкального театра» из мастерской В.И. Кузина. Их молодость и энтузиазм добавляют спектаклю яркости и свежести, а знакомая каждому музыка Геннадия Гладкова создает уютную атмосферу.

Спектакль поднимает важные темы дружбы, любви, верности и мечты. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит трогательные и вдохновляющие истории.

Возрастное ограничение: 6+