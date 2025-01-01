Меню
Бременские музыканты
0+
Спектакль по мотивам сказки братьев Гримм и культового мультфильма. Гастроли Новокузнецкого драматического театра в театре Глобус

Приглашаем вас на яркое, доброе и забавное театральное приключение «Бременские музыканты», основанное на знаменитой сказке братьев Гримм и культовом мультфильме. Спектакль наполнен незабываемой музыкой Геннадия Гладкова, которая добавляет волшебства каждой сцене.

Сюжет и персонажи

Сюжет рассказывает о бедных бродячих музыкантах, которые дают концерт во дворце. Их игра так впечатляет короля и его свиту, что музыкантам предлагают стать придворными артистами. На первый взгляд, это - мечта, от которой невозможно отказаться: прощай, бродячая жизнь, бесконечные странствия, нужда и лишения!

Однако, неожиданно вспыхнувшая любовь Принцессы и Трубадура ставит под сомнение их новую судьбу. Смогут ли они преодолеть преграды и найти счастье? В этом спектакле о любви, дружбе, творчестве и вдохновении нас ждет обязательно счастливый финал!

Интересные факты

Спектакль «Бременские музыканты» не только развлекает, но и учит верить в мечты. В нем затрагиваются важные темы дружбы и поддержки, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов. Не упустите возможность стать частью этого чудесного театрального опыта!

Январь
30 января пятница
11:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽

