Бременские музыканты
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
Театр иллюзии 0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Бременские музыканты: новое прочтение классики в Театре иллюзии

«Бременские музыканты» станут настоящим подарком для зрителей всех возрастов. Знакомый с детства сюжет, дополненный иллюзионными и акробатическими номерами, фокусами, зажигательными танцами и полюбившимися песнями, не оставит равнодушным никого!

Увлекательная история

В основе музыкального спектакля с элементами шоу лежит история из известного и всеми любимого советского мультфильма о приключениях бродячих артистов. Однако в версии «Театра иллюзии» команда артистов состоит из известных музыкантов.

Незабываемые персонажи

Среди них – звездный красавчик-фронтмен, любимец публики Трубадур, из-за которого его друзья-музыканты постоянно попадают в неловкие ситуации. Также в спектакле присутствуют Принцесса – веселая кокетка, Петух – продюсер группы, Король со свитой, гениальный Сыщик и, конечно, Разбойники.

Любовь и испытания

Героям остается всего лишь один шаг к славе. Но неожиданно на их пути возникает любовь главного героя, что может стать как чудом, так и катастрофой. Эта интригующая ситуация добавляет в спектакль нотки романтики и драмы, делая его особенно захватывающим.

Приходите на спектакль «Бременские музыканты» и насладитесь ярким шоу, которое гарантированно оставит в вашей душе тепло и праздничное настроение!

Купить билет на спектакль Бременские музыканты

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
26 декабря пятница
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
27 декабря суббота
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
5 января понедельник
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
6 января вторник
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
7 января среда
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
9 января пятница
17:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
10 января суббота
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

