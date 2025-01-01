Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 6+
Продолжительность 105 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новая версия «Бременских музыкантов» в Новосибирском музыкальном театре

На сцене Новосибирского музыкального театра появилась свежая интерпретация знаменитого спектакля Бременские музыканты. Эта музыкальная сказка Геннадия Гладкова основана на сюжете братьев Гримм, и дарит зрителям незабываемые моменты радости и волнения.

Сюжет и герои

В центре истории — бродячие музыканты, среди которых осел, собака, кот и петух, а также король, разбойники и влюбленная пара — трубадур и принцесса. Зрителей ждет знакомая история, наполненная известными мелодиями, которые всем известны благодаря мультипликационному фильму 1969 года.

Визуальное оформление

Художник-постановщик Елена Турчанинова вдохновилась стилем легендарного мультфильма. В оформлении спектакля активно используется эстетика жёлтой подводной лодки группы Битлз, а герои напоминают хиппи, что придаёт версии спектакля яркое современное звучание.

Для кого этот спектакль?

Спектакль понравится всем, кто ценит современные интерпретации классических сказок и музыкальные постановки с выражительным визуальным решением. Это отличный выбор для семейного досуга, который способен привлечь как детей, так и взрослых. Погрузитесь в мир музыки, дружбы и любви, наслаждаясь эстетикой любимых героев.

Купить билет на спектакль Бременские музыканты

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
21 декабря воскресенье
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
6 января вторник
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
1 февраля воскресенье
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

В ближайшие дни

Серебряный ключик
0+
Детский Детские елки Кукольный Премьера
Серебряный ключик
8 января в 15:30 Новосибирский театр кукол
от 700 ₽
Бывших жен не бывает
18+
Комедия
Бывших жен не бывает
7 января в 18:00 Новосибирский дом актера
от 600 ₽
Зимние потешки
0+
Детский Кукольный Детские елки
Зимние потешки
27 декабря в 13:00 Новосибирский театр кукол
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше