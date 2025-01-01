Спектакль Бременские музыканты

Новая версия «Бременских музыкантов» в Новосибирском музыкальном театре

На сцене Новосибирского музыкального театра появилась свежая интерпретация знаменитого спектакля Бременские музыканты . Эта музыкальная сказка Геннадия Гладкова основана на сюжете братьев Гримм, и дарит зрителям незабываемые моменты радости и волнения.

Сюжет и герои

В центре истории — бродячие музыканты, среди которых осел, собака, кот и петух, а также король, разбойники и влюбленная пара — трубадур и принцесса. Зрителей ждет знакомая история, наполненная известными мелодиями, которые всем известны благодаря мультипликационному фильму 1969 года.

Визуальное оформление

Художник-постановщик Елена Турчанинова вдохновилась стилем легендарного мультфильма. В оформлении спектакля активно используется эстетика жёлтой подводной лодки группы Битлз , а герои напоминают хиппи, что придаёт версии спектакля яркое современное звучание.

Для кого этот спектакль?

Спектакль понравится всем, кто ценит современные интерпретации классических сказок и музыкальные постановки с выражительным визуальным решением. Это отличный выбор для семейного досуга, который способен привлечь как детей, так и взрослых. Погрузитесь в мир музыки, дружбы и любви, наслаждаясь эстетикой любимых героев.