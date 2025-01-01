Театрализованный концерт «Бременские музыканты» в Свердловской детской филармонии

Свердловская детская филармония приглашает юных зрителей на новый театрализованный концерт «Бременские музыканты». Эта захватывающая музыкальная фантазия основана на любимом сюжете и украшена прекрасными мелодиями Геннадия Гладкова.

Музыка и театр в одном представлении

Концерт будет исполнен Ансамблем скрипачей с аккомпанементом фортепиано, а детская труппа Театра мюзикла разыграет увлекательную историю веселых приключений бродячих артистов. Вы сможете встретить таких героев, как Петух, Кот, Осел, Пес и, конечно же, Трубадур. Это не просто спектакль, а настоящая музыкальная сказка, где каждый зритель станет участником удивительного действа.

Для юной аудитории

Продолжительность концерта составит 1 час, что идеально подходит для юной аудитории, позволяя сохранить внимание маленьких зрителей на протяжении всего действия. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и театра!