Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бременские музыканты
Билеты от 1300₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

0+
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Бременские музыканты: цирковой мюзикл для всей семьи в Москве

Поздравляем! Вы получили эксклюзивное приглашение на самый зажигательный музыкальный концерт! Станьте первыми, кто увидит удивительную историю, покорившую сердца миллионов людей, — в формате современного циркового мюзикла!

Любимые персонажи приглашают вас в большое приключение, наполненное живым вокалом, яркими цирковыми номерами и самыми веселыми играми. Очаровательный кот, талантливый пес, забавный осел и голосистый петух — этот квартет веселых героев соберется вместе в «Цирке Чудес», чтобы помочь влюбленному Трубадуру устроить главное шоу в его жизни!

Интерактивный формат

«Бременские музыканты. Загадка Трубадура» — это интерактивный цирковой мюзикл, где каждый зритель может принять участие в развитии сюжета и почувствовать себя другом знаменитых хвостатых музыкантов!

Факты о мюзикле

Эта постановка вдохновлена известной сказкой братьев Гримм и представляет собой уникальное сочетание музыки и циркового искусства. Каждый номер сплетает в себе элементы театра, танца и акробатики, создавая незабываемую атмосферу для всей семьи.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на спектакль Бременские музыканты

Помощь с билетами
Октябрь
5 октября воскресенье
17:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Мистер Twister
12+
Музыка
Мистер Twister
6 ноября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1000 ₽
Дмитрий Харатьян
12+
Творческий вечер
Дмитрий Харатьян
3 октября в 20:00 Дом винтажной музыки
от 3000 ₽
Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition
18+
Танцевальный
Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition
8 ноября в 19:00 Magnus Locus
от 5000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше