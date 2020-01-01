Меню
Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
Самарский театр оперы и балета 0+
Режиссер Оксана Штанина
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка «Бременские музыканты» в Самаре

26 декабря 2012 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялась премьера музыкальной сказки «Бременские музыканты». Режиссером постановки выступила Оксана Штанина, а музыка к спектаклю была аранжирована Василием Тонковидовым.

О композиторе

Геннадий Гладков — российский композитор и народный артист РФ, который в 2020 году отметил 85-летие. Он известен как автор музыки к множеству кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов. Среди его самых известных работ — музыка к мультфильму «Бременские музыканты», который стал культовым явлением в СССР благодаря уникальному сочетанию мелодий с элементами рок-н-ролла.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — молодой Трубадур и его верные друзья: Осел, Кот, Пёс и Петух, которые приезжают в город, чтобы выступить на сцене. Однако, в финале спектакля Трубадур влюбляется в Принцессу, что вызывает гнев её отца, Короля, который не одобряет выбор дочери и выгоняет артистов из города.

Интересные факты

  • «Бременские музыканты» — это музыкальная фантазия на основе сказки братьев Гримм, которая была создана в 1969 году.
  • Гладков активно сотрудничал с известными режиссерами и поэтами, такими как Марк Захаров и Юлий Ким.
  • Музыка к «Бременским музыкантам» стала не только основой мультфильма, но и важной частью культурного наследия России.

Приглашаем вас насладиться незабываемым спектаклем, который подарит радость и атмосферу волшебства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Самара, 21 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
12:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽

