Спектакль Бременские музыканты

Музыкальная сказка «Бременские музыканты» в Самаре

26 декабря 2012 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялась премьера музыкальной сказки «Бременские музыканты». Режиссером постановки выступила Оксана Штанина, а музыка к спектаклю была аранжирована Василием Тонковидовым.

О композиторе

Геннадий Гладков — российский композитор и народный артист РФ, который в 2020 году отметил 85-летие. Он известен как автор музыки к множеству кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов. Среди его самых известных работ — музыка к мультфильму «Бременские музыканты», который стал культовым явлением в СССР благодаря уникальному сочетанию мелодий с элементами рок-н-ролла.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — молодой Трубадур и его верные друзья: Осел, Кот, Пёс и Петух, которые приезжают в город, чтобы выступить на сцене. Однако, в финале спектакля Трубадур влюбляется в Принцессу, что вызывает гнев её отца, Короля, который не одобряет выбор дочери и выгоняет артистов из города.

Интересные факты

«Бременские музыканты» — это музыкальная фантазия на основе сказки братьев Гримм, которая была создана в 1969 году.

Гладков активно сотрудничал с известными режиссерами и поэтами, такими как Марк Захаров и Юлий Ким.

Музыка к «Бременским музыкантам» стала не только основой мультфильма, но и важной частью культурного наследия России.

Приглашаем вас насладиться незабываемым спектаклем, который подарит радость и атмосферу волшебства!