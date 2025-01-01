Приглашаем вас на незабываемую концертную программу «Бременские музыканты и другие», в которой выступят выдающиеся музыканты Оркестра Геннадия Гладкова. Этот коллектив славится высоким художественным уровнем исполнения, который стал визитной карточкой самого композитора Геннадия Гладкова.
В программу войдут выступления следующих солистов:
В программе прозвучат любимые всеми песни из мультфильмов «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Голубой щенок». Музыку к этим шедеврам создал выдающийся композитор Геннадий Гладков, а стихи написаны гениальным поэтом-песенником Юрием Энтиным.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки и песен из детства. Этот концерт станет настоящим праздником для детей и взрослых!
Приходите и окунитесь в мир волшебных мелодий вместе с Оркестром Геннадия Гладкова!