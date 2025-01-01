Концертная программа «Бременские музыканты и другие»

Приглашаем вас на незабываемую концертную программу «Бременские музыканты и другие», в которой выступят выдающиеся музыканты Оркестра Геннадия Гладкова. Этот коллектив славится высоким художественным уровнем исполнения, который стал визитной карточкой самого композитора Геннадия Гладкова.

Исполнители программы

В программу войдут выступления следующих солистов:

Юрий Барков — автор-исполнитель с лирико-драматическим баритоном. Его репертуар включает академическую вокальную музыку, эстрадные песни и арии из мюзиклов.

— автор-исполнитель с лирико-драматическим баритоном. Его репертуар включает академическую вокальную музыку, эстрадные песни и арии из мюзиклов. Карина Аванесова — выпускница Российской академии театрального искусства, лауреат международных конкурсов и участница различных музыкальных проектов.

— выпускница Российской академии театрального искусства, лауреат международных конкурсов и участница различных музыкальных проектов. Олеся Гринфельд — известная джазовая певица и основательница популярного джаз-бэнда, обладательница множества наград и призер престижных фестивалей.

— известная джазовая певица и основательница популярного джаз-бэнда, обладательница множества наград и призер престижных фестивалей. Сергей Демьяненко — вокалист и артист мюзикла, мастер музыкального перформанса, неоднократный лауреат премии «Театрал».

Музыкальная программа

В программе прозвучат любимые всеми песни из мультфильмов «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Голубой щенок». Музыку к этим шедеврам создал выдающийся композитор Геннадий Гладков, а стихи написаны гениальным поэтом-песенником Юрием Энтиным.

Для всех возрастов

Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки и песен из детства. Этот концерт станет настоящим праздником для детей и взрослых!

Приходите и окунитесь в мир волшебных мелодий вместе с Оркестром Геннадия Гладкова!