Новый спектакль: «Бременские музыканты»

«Бременские музыканты» — это особенное по красоте и динамизму представление, призванное подарить зрителям настоящий восторг! Едва ли найдется человек, способный представить свое детство без знакомых мелодий.

Сюжет и персонажи

История о дружбе, отваге, взаимовыручке и, конечно, любви заставит трепетать сердца зрителей. Уникальные персонажи, такие как отважный Трубадур и его четвероногие и пернатые друзья, вновь оживут на сцене. Не забудем и о прекрасной, хоть и упрямой, принцессе, которая добавит в сюжет элементы романтики и комедии.

Новый взгляд на классическую сказку

Известная каждому с детства сказка теперь предстает в новом воплощении на Большой сцене нашего театра. Режиссер и актеры работают над тем, чтобы сделать каждую деталь представления незабываемой. Ожидайте яркие костюмы, завораживающую музыку и динамичные хореографические номера.

Интересные факты

Интересно, что «Бременские музыканты» были впервые поставлены в Советском Союзе в 1973 году и с тех пор не теряют своей популярности. Музыка к спектаклю написана известным композитором, а многие песни стали настоящими хитами.