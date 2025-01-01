Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бременские музыканты
Билеты от 800₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

0+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль: «Бременские музыканты»

«Бременские музыканты» — это особенное по красоте и динамизму представление, призванное подарить зрителям настоящий восторг! Едва ли найдется человек, способный представить свое детство без знакомых мелодий.

Сюжет и персонажи

История о дружбе, отваге, взаимовыручке и, конечно, любви заставит трепетать сердца зрителей. Уникальные персонажи, такие как отважный Трубадур и его четвероногие и пернатые друзья, вновь оживут на сцене. Не забудем и о прекрасной, хоть и упрямой, принцессе, которая добавит в сюжет элементы романтики и комедии.

Новый взгляд на классическую сказку

Известная каждому с детства сказка теперь предстает в новом воплощении на Большой сцене нашего театра. Режиссер и актеры работают над тем, чтобы сделать каждую деталь представления незабываемой. Ожидайте яркие костюмы, завораживающую музыку и динамичные хореографические номера.

Интересные факты

Интересно, что «Бременские музыканты» были впервые поставлены в Советском Союзе в 1973 году и с тех пор не теряют своей популярности. Музыка к спектаклю написана известным композитором, а многие песни стали настоящими хитами.

 

Режиссер
Антон Хавари
В ролях
Алексей Сахаров
Александр Савельев
Мария Ильякова
Георгий Марченко
София Зенцова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
14 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
27 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
12 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
30 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

В ближайшие дни

Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
25 июля в 18:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Шикарная свадьба
16+
Комедия
Шикарная свадьба
16 октября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Фауст
12+
Опера
Фауст
13 ноября в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше