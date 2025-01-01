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Бременские музыканты. Загадка Трубадура
Билеты от 1300₽
Киноафиша Бременские музыканты. Загадка Трубадура

Спектакль Бременские музыканты. Загадка Трубадура

0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Цирковой мюзикл с Бременскими музыкантами: приключение для всей семьи

Цирк Чудес приглашает вас на яркое представление — цирковой мюзикл по мотивам всеми любимой сказки о бременских музыкантах! На этот раз зрителей ждет не только знакомая история, но и увлекательная загадка: наш отважный Трубадур готовится к самому важному шоу своей жизни, и ему не обойтись без помощи верных друзей.

Любимые герои на манеже

Забавный осел, очаровательный кот, талантливый пес и голосистый петух соберутся вновь, чтобы порадовать зрителей своим искрометным юмором и неугомонной энергией. В сопровождении живого вокала, красочных цирковых номеров и веселых игр каждый гость шоу почувствует себя частью этого удивительного мира.

Интерактивное шоу и загадка Трубадура

«Бременские музыканты. Загадка Трубадура» — это не просто спектакль, а интерактивный цирковой мюзикл. Зрители смогут помочь героям на каждом этапе приключения, стать участниками действия и настоящими друзьями знаменитых четвероногих музыкантов!

Приходите всей семьей, чтобы стать частью этой увлекательной и веселой истории, покорившей сердца зрителей по всему миру!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
18:00 от 1300 ₽
26 октября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
18:00 от 1300 ₽
8 ноября
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
18:00 от 1300 ₽
22 ноября
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
18:00 от 1300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 ноября
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

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