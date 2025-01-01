Меню
Бременские музыканты. Возвращение легенды
Киноафиша Бременские музыканты. Возвращение легенды

Спектакль Бременские музыканты. Возвращение легенды

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Погружение в мир детства: мюзикл на стихи Юрия Энтина

Более 50 лет назад всеми любимый мультфильм вышел на экраны телевизоров. Мы приглашаем вас снова окунуться в детство и вспомнить, что «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Эта история станет прекрасным уроком для маленьких зрителей: «Тем, кто дружен, не страшны тревоги»!

Юбилей «Золотой тройки создателей»

Мюзикл создавался специально к 80-летию «Золотой тройки создателей»: автора стихов Юрия Энтина, композитора Геннадия Гладкова и актёра, сценариста Василия Ливанова. Их выдающийся вклад в детскую культуру принес радость многим поколениям!

Яркие впечатления

Наших гостей ждут не только знакомые с детства мелодии Геннадия Гладкова, но и их современные аранжировки, которые придадут спектаклю новую жизнь. Вам предстоит увидеть впечатляющие актёрские работы, живой вокал лучших артистов Московских мюзиклов и опытных профессионалов в жанре музыкального театра.

Уникальные визуальные эффекты

Подготовьтесь к ярким декорациям, эпатажным костюмам и захватывающим акробатическим трюкам, которые сделают ваше посещение театра незабываемым. Присоединитесь к нам и вспомните, как полезно и весело дружить!

