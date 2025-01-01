Меню
Бременские музыканты. Новогодняя история
Киноафиша Бременские музыканты. Новогодняя история

Спектакль Бременские музыканты. Новогодняя история

Постановка
Легенда 6+
Возраст 6+

О спектакле

Бременские музыканты. Новогодняя история в Театре Легенда

«Бременские музыканты. Новогодняя история» — это музыкальный спектакль, основанный на легендарной сказке. В центре сюжета — захватывающие приключения героев, включая сыщика, охрану и разбойников. Режиссёр Наталья Сергеева, известная своими работами над «Путешествие Нильса с дикими гусями» и «Красавица и чудовище», подарит зрителям незабываемые эмоции.

Праздничные впечатления для всей семьи

Этот новогодний спектакль подарит зрителям праздничное настроение и напомнит о том, как важно не унывать. В истории звучит основной посыл: любовь друзей и близких помогает преодолевать любые трудности. Спектакль будет интересен всей семье, особенно детям от 6 лет.

Легенда, знакомая с детства

«Бременские музыканты» — это история, на которой выросло не одно поколение родителей. В основу спектакля лег оригинальный сюжет, яркие персонажи и запоминающиеся песни, исполняемые артистами в живую. Сегодняшние юные зрители смогут открыть для себя эту классическую историю с новыми красками.

Творческий процесс и ожидания

Вся команда, во главе с режиссёром Натальей Сергеевой, с трепетом относится к этой постановке. Задача состояла в том, чтобы перенести любимый мультфильм на театральную сцену, сохранив все самые лучшие моменты. В отличие от оригинала «Союзмультфильма», который состоял из двух частей, зрители смогут насладиться полным сюжетом и всеми захватывающими приключениями героев.

Создайте семейные традиции

Приходите к нам всей семьей, создавайте свои семейные традиции и подпевайте героям этой легендарной истории, возвращаясь в собственное детство!

Купить билет на спектакль Бременские музыканты. Новогодняя история

Декабрь
Январь
24 декабря среда
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2300 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2300 ₽
30 декабря вторник
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2300 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2300 ₽
4 января воскресенье
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2300 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2300 ₽

