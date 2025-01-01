Спектакль Бременские музыканты. Новогодние приключения

Бременские музыканты. Новогодние приключения в Москве

Приглашаем вас на мюзикл «Бременские музыканты. Новогодние приключения», в котором вместе с весёлым Трубадуром и его верными друзьями вы окунетесь в мир ожидания новогоднего чуда. Напевая знакомые песни о дружбе и любви, зрители встретятся с ужасными разбойниками, грозной Атаманшей и прекрасной Принцессой. Это возможность вернуться в сказку!

Мюзикл предлагает зрителям яркие актёрские работы, живой вокал, красочные декорации и современные спецэффекты. Вас ждут невероятные акробатические трюки и увлекательные приключения с сюрпризами и подарками.

Семейный просмотр

Постановка «Новогодние приключения Бременских музыкантов» рассчитана на семейный просмотр. Увидеть этот мюзикл будет интересно как тем, кто знаком с классическими мультфильмами, так и их детям и внукам. Аудитории постарше порадует ностальгическое сходство героев с яркими персонажами культового мультфильма, а самые маленькие зрители смогут поближе познакомиться с любимыми героями своих родителей и бабушек с дедушками.

Время начала представления

Приходите заранее! Мы ждем вас за 40 минут до начала представления.