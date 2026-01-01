Спектакль Бременские музыканты на льду

Захватывающее ледовое шоу для всей семьи в Ростове-на-Дону

«Бременские музыканты на льду» — это уникальное российское ледовое шоу, созданное продюсерским центром Ice Vision из Санкт-Петербурга. В этом спектакле классическая сказка обретает новые, современные облики, что делает ее актуальной для детей и их родителей.

Бременские музыканты на ледовой арене

Посетителей ждут удивительные исполнения на ледовой арене:

Пес, жонглирующий волшебными кольцами;

Петух, летающий над ареной и исполняющий акробатические трюки;

Кот, демонстрирующий магические фокусы;

Сыщик, который похищает принцессу и взмывает над ареной на своем «реактивном рюкзаке».

Музыка, которая вызывает ностальгию

Зрителей ждут любимые серенады и песни, которые наверняка пробудят теплые воспоминания у родителей. Мысли о детских днях оживут в атмосфере дружбы и приключений.

Современные технологии на службе искусства

Современные технологии придают представлению особую динамичность. Динамическое освещение, экстремальные полеты и видеопроекции на огромном вертикальном экране создают эффект мгновенного перемещения между эпизодами. Это заинтересует как маленьких зрителей, так и старшеклассников.

Музыкальное сопровождение

Современные аранжировки известным с детства мелодиям подготовил композитор Эдвин Мартон, победитель международного конкурса скрипачей и автор олимпийских программ Евгения Плющенко. Главную роль Трубадура исполняет Дима Билан, что придаёт спектаклю дополнительный шарм и привлекательность.

Эта ледовая сказка не оставит равнодушным ни одного зрителя и станет ярким событием для всей семьи!