Спектакль Бременские музыканты на льду

«Бременские музыканты на льду» — это уникальное российское ледовое шоу, созданное продюсерским центром Ice Vision из Санкт-Петербурга. В этом спектакле классическая сказка обретает новые, современные облики, что делает ее актуальной для детей и их родителей.
Посетителей ждут удивительные исполнения на ледовой арене:
Зрителей ждут любимые серенады и песни, которые наверняка пробудят теплые воспоминания у родителей. Мысли о детских днях оживут в атмосфере дружбы и приключений.
Современные технологии придают представлению особую динамичность. Динамическое освещение, экстремальные полеты и видеопроекции на огромном вертикальном экране создают эффект мгновенного перемещения между эпизодами. Это заинтересует как маленьких зрителей, так и старшеклассников.
Современные аранжировки известным с детства мелодиям подготовил композитор Эдвин Мартон, победитель международного конкурса скрипачей и автор олимпийских программ Евгения Плющенко. Главную роль Трубадура исполняет Дима Билан, что придаёт спектаклю дополнительный шарм и привлекательность.
Эта ледовая сказка не оставит равнодушным ни одного зрителя и станет ярким событием для всей семьи!