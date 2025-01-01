Спектакль Бременские Музыканты на льду

Премьера ледового мюзикла «Бременские музыканты» в Санкт-Петербургском Ледовом дворце

В дни новогодних праздников Санкт-Петербургский Ледовый театр представит премьеру, в которой примут участие самые любимые фигуристы города. На сцену выйдут покоритель четверных акселей Владислав Дикиджи, императрица фигурного катания Елизавета Туктамышева, обаятельный Михаил Коляда, а также харизматичная танцевальная пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Кроме того, зрителей порадуют отчаянные акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, а также олимпийская чемпионка Елена Бережная с командой сильнейших фигуристов.

Захватывающий ледовый спектакль

«Бременские музыканты» — это динамичный музыкальный ледовый спектакль, созданный по мотивам культового советского мультфильма. Сценарий написан Юрием Энтиным и Василием Ливановым, а музыка принадлежит Геннадию Гладкову. Действие начинается на рождественской ярмарке, куда приезжают бродячие артисты — любимые бременские музыканты. Зрителей ждут увлекательные погони и приключения, полные любви и дружбы!

Яркие персонажи и невероятные трюки

На льду предстанут многочисленные персонажи: принцесса и трубадур, король и его охрана, а также осел, пес, кот, петух, разбойники и гениальный сыщик. Все эти образы будут искусно воплощены чемпионами по фигурному катанию. Кто же получит какую роль? Это станет сюрпризом для всех зрителей.

Создатели спектакля

Хореографом-постановщиком выступает звездный хореограф российской сборной по фигурному катанию Никита Михайлов, а режиссером — создатель фэнтези-блокбастера «Горыныч» Дмитрий Хонин. Команда Санкт-Петербургского Ледового театра уже имеет успешный опыт работы с «Бременскими музыкантами»: в 2022 году был снят одноименный фильм-спектакль, который собрал миллионы просмотров и восторженные отзывы зрителей.

Информация для зрителей

Показы мюзикла «Бременские музыканты» пройдут с 30 декабря 2025 года по 6 января 2026 года в Ледовом дворце. Возрастное ограничение — 0+, продолжительность спектакля составит 1 час 30 минут. Дети до 3 лет могут пройти бесплатно, но без отдельного места.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав участников. Ждем вас на премьере!