Бременские Музыканты на льду
Киноафиша Бременские Музыканты на льду

Спектакль Бременские Музыканты на льду

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Премьера ледового мюзикла «Бременские музыканты» в Санкт-Петербургском Ледовом дворце

В дни новогодних праздников Санкт-Петербургский Ледовый театр представит премьеру, в которой примут участие самые любимые фигуристы города. На сцену выйдут покоритель четверных акселей Владислав Дикиджи, императрица фигурного катания Елизавета Туктамышева, обаятельный Михаил Коляда, а также харизматичная танцевальная пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Кроме того, зрителей порадуют отчаянные акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, а также олимпийская чемпионка Елена Бережная с командой сильнейших фигуристов.

Захватывающий ледовый спектакль

«Бременские музыканты» — это динамичный музыкальный ледовый спектакль, созданный по мотивам культового советского мультфильма. Сценарий написан Юрием Энтиным и Василием Ливановым, а музыка принадлежит Геннадию Гладкову. Действие начинается на рождественской ярмарке, куда приезжают бродячие артисты — любимые бременские музыканты. Зрителей ждут увлекательные погони и приключения, полные любви и дружбы!

Яркие персонажи и невероятные трюки

На льду предстанут многочисленные персонажи: принцесса и трубадур, король и его охрана, а также осел, пес, кот, петух, разбойники и гениальный сыщик. Все эти образы будут искусно воплощены чемпионами по фигурному катанию. Кто же получит какую роль? Это станет сюрпризом для всех зрителей.

Создатели спектакля

Хореографом-постановщиком выступает звездный хореограф российской сборной по фигурному катанию Никита Михайлов, а режиссером — создатель фэнтези-блокбастера «Горыныч» Дмитрий Хонин. Команда Санкт-Петербургского Ледового театра уже имеет успешный опыт работы с «Бременскими музыкантами»: в 2022 году был снят одноименный фильм-спектакль, который собрал миллионы просмотров и восторженные отзывы зрителей.

Информация для зрителей

Показы мюзикла «Бременские музыканты» пройдут с 30 декабря 2025 года по 6 января 2026 года в Ледовом дворце. Возрастное ограничение — 0+, продолжительность спектакля составит 1 час 30 минут. Дети до 3 лет могут пройти бесплатно, но без отдельного места.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав участников. Ждем вас на премьере!

Декабрь
Январь
30 декабря вторник
15:30
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
31 декабря среда
11:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
14:30
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
2 января пятница
12:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 400 ₽
15:30
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1200 ₽
16:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 400 ₽
16:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
5 января понедельник
12:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 400 ₽
16:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
6 января вторник
12:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽
16:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 1000 ₽

Фотографии

Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду Бременские Музыканты на льду

