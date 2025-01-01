Премьера новогоднего ледового спектакля в Санкт-Петербурге

В дни новогодних каникул Санкт-Петербургский ледовый театр с радостью представляет премьеру ледового спектакля «Бременские музыканты на льду»!

Вы думаете, что знаете все о приключениях харизматичной четверки друзей – Осла, Пса, Петуха и Кота? А вот и нет! Волшебство ледовой сказки переносит компанию в канун Нового года, где их ждут встречи с новыми персонажами: Гениальным сыщиком, Дворцовой охраной и, конечно же, Разбойниками с Атаманшей.

Яркие впечатления и знаменитые исполнители

Спектакль по мотивам культового советского мульт-мюзикла – это яркий, динамичный, веселый и трогательный музыкальный ледовый спектакль, в который вовлечены знаменитые фигуристы и ледовые акробаты. Роли исполнят такие звезды, как Елизавета Туктамышева, Елена Бережная, Михаил Коляда, Владислав Дикиджи, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Угадай, кому достанется какая роль – вас это удивит!

Сказочная атмосфера на льду

На ледовой арене вырастут деревья, фонтаны и королевские дворцы, которые создадут удивительную атмосферу. Яркие костюмы, масштабные ледовые проекции и специальные эффекты подчеркнут праздничное настроение. В финале гостей ждет сюрприз – на арену заедут не только рок-звезды, но и сам знаменитый волшебник Дед Мороз, который поздравит всех с Новым годом!

Команда создателей

Хореографом-постановщиком ледового мюзикла выступил звездный хореограф российской сборной по фигурному катанию Никита Михайлов. Режиссером стал создатель фэнтези-блокбастера «Горыныч» Дмитрий Хонин. Музыкальное сопровождение обеспечит композитор и певец Николай Погорелов и его команда.

Информация для зрителей

Показы «Бременских музыкантов на льду» в Ледовом дворце пройдут с 30 декабря по 6 января. Обращаем ваше внимание, что организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав участников.