Спектакль Бременские музыканты. Музыкальный театр «Петербургская оперетта»

Бременские музыканты. Музыкальный театр «Петербургская оперетта»
0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная фантазия для всей семьи

На сцене Музыкального театра «Петербургская оперетта» пройдет музыкальная фантазия Ю. Энтина и В. Ливанова по мотивам сказки братьев Гримм. Зрителям всех возрастов будет интересно увидеть знаменитые приключения симпатичной и неунывающей компании — Осла, Пса, Кота и Петуха, во главе с Трубадуром.

Знакомые с детства мелодии, такие как «Ничего на свете лучше нету...» и «Луч солнца золотого...», создадут незабываемую атмосферу. Яркие костюмы и заразительная игра актеров не оставят равнодушными ни маленького, ни взрослого зрителя.

Исполнители:

  • Музыкальный театр «Петербургская оперетта» Сергея Шалагина
  • Постановка — Светлана Самородова
  • Режиссер — Сергей Шалагин
  • Художник-постановщик — Олег Молчанов
  • Музыкальный руководитель — Станислав Мозговой
  • Балетмейстер — Ирина Шемякина
  • Художник по костюмам — Ника Велигжанинова

Спектакль идет без антракта.

