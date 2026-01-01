Спектакль Бременские музыканты. Музыкальный театр «Петербургская оперетта»

Музыкальная фантазия для всей семьи

На сцене Музыкального театра «Петербургская оперетта» пройдет музыкальная фантазия Ю. Энтина и В. Ливанова по мотивам сказки братьев Гримм. Зрителям всех возрастов будет интересно увидеть знаменитые приключения симпатичной и неунывающей компании — Осла, Пса, Кота и Петуха, во главе с Трубадуром.

Знакомые с детства мелодии, такие как «Ничего на свете лучше нету...» и «Луч солнца золотого...», создадут незабываемую атмосферу. Яркие костюмы и заразительная игра актеров не оставят равнодушными ни маленького, ни взрослого зрителя.

Исполнители:

Музыкальный театр «Петербургская оперетта» Сергея Шалагина

Постановка — Светлана Самородова

Режиссер — Сергей Шалагин

Художник-постановщик — Олег Молчанов

Музыкальный руководитель — Станислав Мозговой

Балетмейстер — Ирина Шемякина

Художник по костюмам — Ника Велигжанинова

Спектакль идет без антракта.