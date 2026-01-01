Детский музыкальный новогодний спектакль «Бременские музыканты и Новый год»

Приглашаем вас на весёлую музыкальную историю, в которой добро побеждает зло! Спектакль «Бременские музыканты и Новый год» не только развлекает, но и напоминает о том, что настоящая человеческая радость важнее виртуальных побед и картинок.

Волшебство зимнего праздника

В этом ярком представлении зрители встретят таких любимых персонажей, как Дед Мороз и Снегурочка. Спектакль наполнен играми и хороводами, которые создадут настоящую атмосферу новогоднего волшебства.

Интересные факты

Перед началом спектакля для гостей будет организована экскурсия по мемориальной квартире Л. Н. Бенуа. Это уникальная возможность узнать больше о жизни и творчестве одного из крупнейших мастеров своего времени.

Не упустите шанс вместе с детьми перенестись в мир веселья и художественного волшебства! Ждём вас на нашем спектакле!