Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бред вдвоем
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бред вдвоем

Спектакль Бред вдвоем

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пьеса основоположника театра абсурда Эжена Ионеско

«Бред вдвоём» — это пьеса Эжена Ионеско, одного из самых известных драматургов XX века и основоположника театра абсурда. Спектакль погружает зрителя в мир, где люди сталкиваются с полным крахом, исследуя, что значит оставаться человеком в условиях деградации до инстинктов.

Сюжет и тематика

Действие пьесы разворачивается в разрушенном мире, где герои пытаются найти смысл в разрушающемся пространстве, содрогающемся от снарядов. В условиях крайних испытаний каждый из персонажей понимает, что единственным спасением может стать другой человек. Они проходят через различные стадии общения, осознавая, что их связь — это всё, что у них есть.

Персонажи и исполнители

В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Юлия Костромина — Она
  • Даниил Шустов — Он
  • Александр Шадрин, Екатерина Бодрова — куклы

Интересные факты

Пьеса «Бред вдвоём» стала знаковой для театра абсурда и продолжает волновать зрителей своим глубоким философским содержанием. Ионеско мастерски передает ощущение безысходности, но в то же время надеется на человеческие связи как на единственный способ спасения.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль и задуматься о важности человеческих отношений в нашем мире!

Режиссер
Григорий Быстрицкий
В ролях
Юлия Костромина
Даниил Шустов
Александр Шадрин
Екатерина Бодрова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Бред вдвоем Бред вдвоем Бред вдвоем Бред вдвоем Бред вдвоем

В ближайшие дни

Люся. Признание в любви
16+
Драма
Люся. Признание в любви
19 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 3700 ₽
Сказ про Федота-стрельца
16+
Комедия
Сказ про Федота-стрельца
1 февраля в 17:00 Театриум на Серпуховке
от 2500 ₽
Ночь перед Рождеством
6+
Детский
Ночь перед Рождеством
6 декабря в 18:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше