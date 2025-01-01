Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бред вдвоем
Билеты от 500₽
Киноафиша Бред вдвоем

Спектакль Бред вдвоем

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по абсурдистской пьесе Эжена Ионеско 

Эта пьеса — выдающийся пример театра абсурда, в котором конфликт между мужчиной и женщиной превращается в метафору бессмысленной борьбы и разрушения отношений. Два персонажа спорят о несущественном предмете — черепахе и улитке, что, однако, находит отклик в реальной жизни, где мелкие проблемы часто становятся причиной больших конфликтов.

Конфликт, который не заканчивается

Конфликт между героями пьесы — это образ постоянной борьбы, которая не имеет конца и не приводит к разрешению. В этом абсурдном споре скрыта глубокая проблема человеческой природы — невозможность найти общий язык, несмотря на близость и любовь. Это вечная борьба, где каждый раз они остаются на своем.

Режиссёрская интерпретация Веры Камышниковой

Режиссёр Вера Камышникова создает пространство, где герои сталкиваются с невозможностью договориться. В спектакле звучит философия Ионеско о том, что люди не могут остановить разрушение отношений, не видя пути к спасению. Камышникова раскрывает трагизм абсурда, сочетая элементы безумия и отчаяния с изощрённой драмой человеческой природы.

Человеческая природа и абсурд

Спектакль исследует тему бессмысленности, где герои проживают весь спектр эмоций, от любви и страха до ненависти и агрессии. Это путешествие через внутреннюю разруху, на фоне которой каждый шаг кажется невозможным, но они продолжают искать выход, который невозможно найти.

Режиссер
Вера Камышникова
В ролях
Наталья Селиверстова
Дмитрий Павленко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 500 ₽
3 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 500 ₽

Фотографии

Бред вдвоем Бред вдвоем

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
27 августа в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма
Насмешница Фаина
28 сентября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Василий Теркин
12+
Драма
Василий Теркин
11 ноября в 19:00 Театр Сатиры
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше