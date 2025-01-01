Меню
Бред вдвоем
Киноафиша Бред вдвоем

Спектакль Бред вдвоем

Постановка
Город 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История любви на фоне событий Второй мировой войны. Спектакль самарского Театра Город

История взаимоотношений между мужчиной и женщиной разворачивается на фоне драматических событий Второй мировой войны. Оказавшись отрезанными от внешнего мира, герои продолжают вести свои обычные разговоры, ссорясь и мирясь, пытаясь сохранить свой дом.

Сюжет и персонажи

Персонажи спектакля «Бреда вдвоем» — немолодые супруги, которые непрерывно и безжалостно выясняют отношения по мелочам. Их дом, окруженный войной, подвергается обстрелам. Страх перед гибелью, сила привычки и всемирная инерция удерживают их вместе, хотя совместное существование не приводит к взаимопониманию, а лишь способствует новым конфликтам.

Тема и актуальность

Спектакль поднимает важные вопросы о природе человеческих отношений в условиях экстраординарных обстоятельств. Он заставляет задуматься о том, как война меняет восприятие любви и близости.

Интересные факты

«Бреда вдвоем» — это не просто драма, но и глубокий психологический портрет отношений, который может быть актуален в любое время. Спектакль исследует, как внешние обстоятельства влияют на внутренний мир людей и их взаимодействие.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и напряженный спектакль, который заставляет задуматься о вечных вопросах человеческого бытия.

Режиссер
Константин Грачков
В ролях
Борис Трейбич
Татьяна Быкова
Влад Маторин
Александр Кузнецов

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Самара, 28 сентября
Город Самара, просп. Ленина, 14а
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Фотографии

