Breaking Blues Band
Киноафиша Breaking Blues Band

Breaking Blues Band

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальная вечеринка в Рок-баре Треугольник

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под музыку хитов 70-80-90-х! Эта вечеринка под названием «Другой ритм» — это отличный способ расслабиться, насладиться музыку и погрузиться в атмосферу веселья.

Breaking Blues Band: новый взгляд на звучание

Необычная атмосфера этой вечеринки создается благодаря творчеству группы Breaking Blues Band. Групповое исполнение переплетает нетрадиционные аккорды блюза с новаторской синкопой самбы, что обещает вдохновляющее музыкальное приключение для всех любителей оригинального звучания.

Услуги Рок-бара Треугольник

Ваш вечер будет сопровождаться мастерством барменов Рок-бара Треугольник, которые предложат вам разнообразные коктейли и напитки. Кроме того, DJ предложит вам погружение в мир Rockoteka, а дружелюбные официанты сделают всё возможное для вашего комфорта.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной вечеринкой, где музыка и атмосфера создадут вам настроение на всю ночь!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 12 сентября
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Heronwater
16+
Хип-хоп Хаус Вечеринка
Heronwater
23 августа в 18:00 Зеленый театр
от 1590 ₽
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
27 ноября в 21:00 Федина дача
от 1500 ₽
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
9 сентября в 21:00 Menu Wine
от 1000 ₽
