Уникальная вечеринка в Рок-баре Треугольник

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под музыку хитов 70-80-90-х! Эта вечеринка под названием «Другой ритм» — это отличный способ расслабиться, насладиться музыку и погрузиться в атмосферу веселья.

Breaking Blues Band: новый взгляд на звучание

Необычная атмосфера этой вечеринки создается благодаря творчеству группы Breaking Blues Band. Групповое исполнение переплетает нетрадиционные аккорды блюза с новаторской синкопой самбы, что обещает вдохновляющее музыкальное приключение для всех любителей оригинального звучания.

Услуги Рок-бара Треугольник

Ваш вечер будет сопровождаться мастерством барменов Рок-бара Треугольник, которые предложат вам разнообразные коктейли и напитки. Кроме того, DJ предложит вам погружение в мир Rockoteka, а дружелюбные официанты сделают всё возможное для вашего комфорта.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной вечеринкой, где музыка и атмосфера создадут вам настроение на всю ночь!