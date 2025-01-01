Куда уносят струны души: концерт Дэвида Брауна и группы Brazzaville в Москве

Лирическое настроение и ностальгия после выступления Дэвида Брауна обязательно оставят след в сердцах слушателей. На этот раз классический квартет превратит вечер в незабываемое музыкальное путешествие.

Музыкальный спектр

В программе концерта — уникальное сочетание инди-рока, фолка, латиноамериканской музыки и любимых российских хитов. Это разнообразие музыкальных стилей позволит каждому зрителю найти что-то близкое и родное.

Специальные гости

Кроме талантливого Дэвида Брауна, вместе с ним на сцене выступят талантливые музыканты классического квартета. Их мастерство подчеркнет оригинальность и красоту каждого музыкального произведения.

Атмосфера вечера

Концерт пройдет в уютном клубе Урбан, где в атмосфере творчества и уюта можно с головой погрузиться в мир музыки. Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный мелодиями, которые трогают за живое.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального опыта!