Brazzaville
Билеты от 1800₽
Киноафиша Brazzaville

Brazzaville

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Куда уносят струны души: концерт Дэвида Брауна и группы Brazzaville в Москве

Лирическое настроение и ностальгия после выступления Дэвида Брауна обязательно оставят след в сердцах слушателей. На этот раз классический квартет превратит вечер в незабываемое музыкальное путешествие.

Музыкальный спектр

В программе концерта — уникальное сочетание инди-рока, фолка, латиноамериканской музыки и любимых российских хитов. Это разнообразие музыкальных стилей позволит каждому зрителю найти что-то близкое и родное.

Специальные гости

Кроме талантливого Дэвида Брауна, вместе с ним на сцене выступят талантливые музыканты классического квартета. Их мастерство подчеркнет оригинальность и красоту каждого музыкального произведения.

Атмосфера вечера

Концерт пройдет в уютном клубе Урбан, где в атмосфере творчества и уюта можно с головой погрузиться в мир музыки. Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный мелодиями, которые трогают за живое.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального опыта!

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1800 ₽

