Brazzaville

Лирическое настроение и ностальгия после выступления Дэвида Брауна обязательно оставят след в сердцах слушателей. На этот раз классический квартет превратит вечер в незабываемое музыкальное путешествие.
В программе концерта — уникальное сочетание инди-рока, фолка, латиноамериканской музыки и любимых российских хитов. Это разнообразие музыкальных стилей позволит каждому зрителю найти что-то близкое и родное.
Кроме талантливого Дэвида Брауна, вместе с ним на сцене выступят талантливые музыканты классического квартета. Их мастерство подчеркнет оригинальность и красоту каждого музыкального произведения.
Концерт пройдет в уютном клубе Урбан, где в атмосфере творчества и уюта можно с головой погрузиться в мир музыки. Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный мелодиями, которые трогают за живое.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального опыта!