Концерт на палубе корабля: Летнее музыкальное путешествие с Brazzaville

Приготовьтесь к уникальному событию! 26 августа группа Brazzaville представит большой летний концерт на борту корабля, отправляющегося от Северного речного вокзала (причал №1). Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой, романтикой и атмосферой, которая напомнит о лучших моментах из фильмов и книг.

Волшебный вечер на воде

Концерт пройдет на открытом воздухе, под вечерним небом, в окружении тихих волн и мягкого заката. Это шанс погрузиться в мир эскапизма: большая сцена, профессиональное освещение и великолепная акустика создадут идеальные условия для восприятия любимых хитов. Музыка Brazzaville способна окутать, щемить и открывать нараспашку душу, делая этот вечер поистине особенным.

Программа вечера

Посадка на корабль начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 19:30. Подготовьтесь насладиться музыкальными произведениями, которые стали саундтреком для многих наших встреч, расставаний и мечтаний. Количество билетов ограничено, так что не упустите возможность стать частью этого романтического завершения московского лета.

Как добраться

Корабль отправляется от Северного речного вокзала. Убедитесь, что вы приехали заранее, чтобы не пропустить начало мероприятия. Это будет настоящая находка для любителей живой музыки и романтики!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Ждем вас на борту!