Бразильский Новогодний карнавал JaZZiLiAnO DaRiAnO

Звуки Бразилии: новогодний вечер музыки и эмоций в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет ярким событием в мире театральной музыки. В этот вечер на сцене выступит талантливый коллектив, включающий:

Дарья Чернакова – вокал, контрабас

Николай Сидоренко – фортепиано

Вартан Бабаян – перкуссия

Программа концерта включает в себя произведения известных бразильских композиторов, таких как:

Beth Carvalho – «Se Vira»

Antonio Carlos Jobim – «Corcovado»

Antonio Carlos Jobim – «Caminhos Cruzados»

Luiz Bonfá – «Manhã de Carnaval»

Dorival Caymmi – «Marcha dos Pescadores»

Filó Machado / Djavan – «Jogral»

Antonio Carlos Jobim – «Luiza»

Thelonious Monk – «Ask Me Now»

Djavan – «Flor de Lis»

Danilo Caymmi – «Ponta Negra»

Baden Powell – «Consolação/Deixa/Tempo de Amor»

Dave Brubeck – «In Your Own Sweet Way»

Paulinho da Viola – «Coração Leviano»

Каждое произведение в программе обладает уникальным настроением и атмосферой, которые подарят вам незабываемые эмоции. Не упустите шанс насладиться живой музыкой в исполнении замечательных артистов, которые умеют создавать поистине волшебную атмосферу на сцене.

Приходите, чтобы ощутить заряд энергии и художественного вдохновения!