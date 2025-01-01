Бразильский Новогодний карнавал JaZZiLiAnO DaRiAnO

Звуки Бразилии: новогодний вечер музыки и эмоций в Москве
Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет ярким событием в мире театральной музыки. В этот вечер на сцене выступит талантливый коллектив, включающий:
- Дарья Чернакова – вокал, контрабас
- Николай Сидоренко – фортепиано
- Вартан Бабаян – перкуссия
Программа концерта включает в себя произведения известных бразильских композиторов, таких как:
- Beth Carvalho – «Se Vira»
- Antonio Carlos Jobim – «Corcovado»
- Antonio Carlos Jobim – «Caminhos Cruzados»
- Luiz Bonfá – «Manhã de Carnaval»
- Dorival Caymmi – «Marcha dos Pescadores»
- Filó Machado / Djavan – «Jogral»
- Antonio Carlos Jobim – «Luiza»
- Thelonious Monk – «Ask Me Now»
- Djavan – «Flor de Lis»
- Danilo Caymmi – «Ponta Negra»
- Baden Powell – «Consolação/Deixa/Tempo de Amor»
- Dave Brubeck – «In Your Own Sweet Way»
- Paulinho da Viola – «Coração Leviano»
Каждое произведение в программе обладает уникальным настроением и атмосферой, которые подарят вам незабываемые эмоции. Не упустите шанс насладиться живой музыкой в исполнении замечательных артистов, которые умеют создавать поистине волшебную атмосферу на сцене.
Приходите, чтобы ощутить заряд энергии и художественного вдохновения!