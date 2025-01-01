Меню
Бразильский Новогодний карнавал JaZZiLiAnO DaRiAnO
12+
Возраст 12+
О концерте

Звуки Бразилии: новогодний вечер музыки и эмоций в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет ярким событием в мире театральной музыки. В этот вечер на сцене выступит талантливый коллектив, включающий:

  • Дарья Чернакова – вокал, контрабас
  • Николай Сидоренко – фортепиано
  • Вартан Бабаян – перкуссия

Программа концерта включает в себя произведения известных бразильских композиторов, таких как:

  • Beth Carvalho – «Se Vira»
  • Antonio Carlos Jobim – «Corcovado»
  • Antonio Carlos Jobim – «Caminhos Cruzados»
  • Luiz Bonfá – «Manhã de Carnaval»
  • Dorival Caymmi – «Marcha dos Pescadores»
  • Filó Machado / Djavan – «Jogral»
  • Antonio Carlos Jobim – «Luiza»
  • Thelonious Monk – «Ask Me Now»
  • Djavan – «Flor de Lis»
  • Danilo Caymmi – «Ponta Negra»
  • Baden Powell – «Consolação/Deixa/Tempo de Amor»
  • Dave Brubeck – «In Your Own Sweet Way»
  • Paulinho da Viola – «Coração Leviano»

Каждое произведение в программе обладает уникальным настроением и атмосферой, которые подарят вам незабываемые эмоции. Не упустите шанс насладиться живой музыкой в исполнении замечательных артистов, которые умеют создавать поистине волшебную атмосферу на сцене.

Приходите, чтобы ощутить заряд энергии и художественного вдохновения!

Январь
5 января понедельник
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 800 ₽

