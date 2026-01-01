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Браво Метехи
Киноафиша Браво Метехи

Браво Метехи

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт группы «Браво Метехи». Настоящая грузинская музыка в Санкт-Петербурге

Концерт грузинской ансамбля «Браво Метехи» обещает стать настоящим музыкальным событием в Санкт-Петербурге. В программе собраны как оригинальные композиции участников группы, так и традиционные народные баллады, которые передают многовековую историю Грузии.

Исполнение грузинского многоголосья отличается искренностью и эмоциональной глубиной. Этот уникальный стиль, признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества, звучит как древний ритуал, наполняя зал живым общением с публикой.

Кроме того, зрителей ждет приятный сюрприз — переосмысленные версии известных современных песен, которые добавят новизны и свежести в программу.

Приходите насладиться магией грузинской музыки и присоединяйтесь к вечеру, насыщенному культурными традициями и современным звучанием!

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В других городах
Октябрь
5 октября понедельник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 2000 ₽

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