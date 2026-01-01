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Bravo Metehi
Билеты от 3000₽
Киноафиша Bravo Metehi

Bravo Metehi

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт группы «Bravo Metehi» в Академ Джаз Клубе

Концерт группы «Браво» состоится в Академ Джаз Клубе на проспекте Мира, 26/1. Группа известна своим уникальным сочетанием рокабилли, рок-н-ролла, «новой волны», твиста и регги. Зрителей ждут знакомые мелодии, такие как «Вася», «Жёлтые ботинки», «Любите, девушки» и «Этот город».

Выступление «Bravo Metehi» — это шанс почувствовать атмосферу грузинского радушия и многоголосия, которое объединяет слушателей. Каждый концерт — это искренний разговор, наполненный душевным теплом и энергией.

Звучание, которое объединяет

Музыка группы «Bravo Metehi» погружает в особое состояние, где грузинское многоголосие звучит глубоко и многослойно. Это качественный баланс ярких тембров, который приносит тепло кавказского солнца и ностальгию о родных краях. Зрители смогут насладиться как грузинскими народными песнями, так и кавер-версиями популярных русских композиций, которые благодаря многоголосию звучат по-новому, наполняясь объемом и насыщенностью.

История коллектива

«Bravo Metehi» — это группа из Грузии, созданная в 2004 году. Каждый из вокалистов обладает своим уникальным тембром, который формирует неповторимый стиль группы. За годы своего существования группа выпустила множество альбомов и успешно гастролирует на международных площадках.

Приходите в Академ Джаз Клуб, чтобы насладиться вечером живого грузинского многоголосия и ощутить атмосферу, которая объединяет людей. Не упустите возможность оказаться в кругу единомышленников и насладиться искренней музыкой!

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Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3000 ₽

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