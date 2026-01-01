Оповещения от Киноафиши
Bravo Metehi
Билеты от 0₽
Киноафиша Bravo Metehi

Bravo Metehi

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Купить билет на концерт Bravo Metehi

Помощь с билетами
Апрель
Июнь
Сентябрь
Ноябрь
5 апреля воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
19 июня пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
5 сентября суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
20 ноября пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

В ближайшие дни

Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
18 марта в 20:00 O'Donoghue's
от 1290 ₽
Стас Пьеха
18+
Поп
Стас Пьеха
25 декабря в 19:00 Petter
от 25500 ₽
Включай Микрофон!
16+
Ска Панк
Включай Микрофон!
11 апреля в 19:00 Pravda
от 1500 ₽
