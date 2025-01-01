Меню
Bravo Metehi
Билеты от 0₽
Киноафиша Bravo Metehi

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Грузинский ансамбль Bravo Metehi на сцене клуба «16 Тонн»

Коллектив Bravo Metehi существует с 2004 года, но широкой популярности в России он добился лишь в 2019-м, когда выпустил свою первую песню на русском языке. Известность группы в сети быстро нарастала благодаря уникальным каверам на всемирно известные хиты, которые собрали множество поклонников.

В программе предстоящего концерта в клубе «16 Тонн» зрителей ждут не только авторские композиции Bravo Metehi, но и лучшее из программы «Братские народы». В рамках этой программы ансамбль исполняет народные песни стран бывшего СССР в своих оригинальных аранжировках.

Звучание Bravo Metehi

Концерт обещает стать незабываемым: ожидайте необыкновенное музыкальное звучание, в котором сливаются элементы джаза, классической музыки и традиционного грузинского хорового пения. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу грузинской культурной наследия, подарившей миру множество ярких мелодий и эмоций.

Не упустите шанс увидеть Bravo Metehi в живом исполнении и насладиться их музыкальным мастерством!

Расписание

21 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00

