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Браво, Маэстро! Уральский русский оркестр
Киноафиша Браво, Маэстро! Уральский русский оркестр

Браво, Маэстро! Уральский русский оркестр

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Уральского государственного русского оркестра

В этот вечер дирижировать будет создатель коллектива, заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа. Концерт приурочен к юбилею дирижёра, что делает его особенно значимым для всех поклонников классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат произведения русской и советской классики, а также оригинальные сочинения для народного оркестра. Вы сможете насладиться музыкой таких композиторов, как А. Бородин, С. Рахманинов, Д. Шостакович, Д. Эллингтон, А. Бызов, Е. Дербенко, Г. Шендерев и И. Якушенко.

Солисты вечера

С оркестром выступят солисты, которые работали с дирижёром в разные годы:

  • Р. Якупов – солист ансамбля «Изумруд»
  • А. Сырчиков – солист оркестра
  • А. Миронов – солист УралОпераБалет
  • А. Петров – солист Екатерининского оркестра
  • С. Котова – экс-солистка ансамбля песни и пляски ЦВО
  • Е. Чернова и Н. Попова – солистки Уральского государственного академического русского народного хора

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 сентября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 600 ₽

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