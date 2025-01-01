Браво, Маэстро! Уральский русский оркестр

Концерт Уральского государственного русского оркестра

В этот вечер дирижировать будет создатель коллектива, заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа. Концерт приурочен к юбилею дирижёра, что делает его особенно значимым для всех поклонников классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат произведения русской и советской классики, а также оригинальные сочинения для народного оркестра. Вы сможете насладиться музыкой таких композиторов, как А. Бородин, С. Рахманинов, Д. Шостакович, Д. Эллингтон, А. Бызов, Е. Дербенко, Г. Шендерев и И. Якушенко.

Солисты вечера

С оркестром выступят солисты, которые работали с дирижёром в разные годы:

Р. Якупов – солист ансамбля «Изумруд»

А. Сырчиков – солист оркестра

А. Миронов – солист УралОпераБалет

А. Петров – солист Екатерининского оркестра

С. Котова – экс-солистка ансамбля песни и пляски ЦВО

Е. Чернова и Н. Попова – солистки Уральского государственного академического русского народного хора

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!