Браво, Маэстро! Уральский русский оркестр

В этот вечер дирижировать будет создатель коллектива, заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа. Концерт приурочен к юбилею дирижёра, что делает его особенно значимым для всех поклонников классической музыки.
В программе концерта прозвучат произведения русской и советской классики, а также оригинальные сочинения для народного оркестра. Вы сможете насладиться музыкой таких композиторов, как А. Бородин, С. Рахманинов, Д. Шостакович, Д. Эллингтон, А. Бызов, Е. Дербенко, Г. Шендерев и И. Якушенко.
С оркестром выступят солисты, которые работали с дирижёром в разные годы:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!