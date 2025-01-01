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Браво, Буратино!
Билеты от 500₽
Киноафиша Браво, Буратино!

Спектакль Браво, Буратино!

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Браво, Буратино! - интерактивный спектакль для детей в Музыкальной квартире на Тверской

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие — спектакль «Браво, Буратино!» в Музыкальной квартире на Тверской. Это забавное и интерактивное представление расскажет о том, как Буратино открыл свой собственный театр, где его неизменными спутниками стали Лиса Алиса и Кот Базилио.

Увлекательные приключения

В спектакле вас ждут невероятные и забавные приключения главного героя и его друзей, включая Дуремара, Лису Алису и Кота Базилио. Вы узнаете, как Буратино, найдя Золотой ключик, открыл волшебную дверцу, скрытую за нарисованным камином в каморке Папы Карло. Этот ключ откроет не только двери, но и множество удивительных событий!

Интерактивный формат спектакля

Особенностью спектакля является интерактивный формат. Дети не просто зрители — они становятся активными участниками этой увлекательной истории. Каждый из них сможет примерить на себя роли заботливого Папы Карло, коварного Карабаса-Барабаса или добросердечной Черепахи Тортиллы.

Яркие впечатления для детей

Спектакль подарит зрителям яркие впечатления и множество положительных эмоций. Вместе с Буратино зрители будут петь песни, отгадывать загадки и веселиться от души, помогая главному герою заставить Лису Алису и Кота Базилио играть по его правилам.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира! Спектакль «Браво, Буратино!» — это отличный способ провести время с семьей и насладиться живым театром.

Режиссер
Александр Смирнов
В ролях
Алла Платова
Ольга Юшкевич
Сергей Слободской
Егор Зябкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 500 ₽
7 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽
6 декабря
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Браво, Буратино! Браво, Буратино! Браво, Буратино!

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