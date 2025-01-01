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Bratz Rave
Киноафиша Bratz Rave

Bratz Rave

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Bratz: Вечеринка, которую нельзя пропустить!

Вы готовы окунуться в мир гламура и дерзости? Доставайте свои самые стильные наряды, ведь мы устраиваем вечеринку, вдохновленную иконами стиля - Bratz!

Дресс-код: Время проявить себя!

На этой уникальной вечеринке ваш стиль станет главным акцентом. Вдохновляйтесь образами Bratz: мини-юбки, блестящие топы, джинсы с низкой посадкой, массивные ботинки и яркий макияж. Не забудьте про крупные украшения и, конечно же, большие солнечные очки. Главное — быть стильным, уверенным в себе и готовым к веселью!

Почему стоит прийти?

BRATZ RAVE — это не просто вечеринка. Это шанс почувствовать себя настоящей звездой! Окунитесь в атмосферу, где гламур сочетается с креативностью и индивидуальностью. Вас ждут зажигательные танцы, музыка и множество интересных людей.

Интересные факты о Bratz

Чтобы добавить немного контекста, напомним, что куклы Bratz появились на рынке в 2001 году и быстро завоевали популярность благодаря своим ярким образам и уникальному стилю. Их влияние на моду и культуру молодежи остается актуальным и по сей день. Не упустите возможность стать частью этого яркого мира!

Приготовьтесь к незабываемой ночи, полной веселья и стиля. Мы ждем вас на BRATZ RAVE!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 августа
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:30 от 330 ₽

В ближайшие дни

Метель
0+
Классическая музыка
Метель
4 декабря в 19:00 Свердловская филармония
от 700 ₽
18+
Юмор
Два крутых комика
2 августа в 20:30 Pravda Bar
от 1000 ₽
Музыка на крыше. Скрипач на крыше
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Музыка на крыше. Скрипач на крыше
23 июля в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
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