Спектакль Братья Сафроновы

Великие иллюзии от Братьев Сафроновых

В Центральном Концертном зале выступят иллюзионисты Братья Сафроновы с уникальным шоу «Великие иллюзии», где реальность встречается с волшебством! Это представление приковывает внимание не только своими захватывающими трюками, но и интерактивными номерами, в которых могут участвовать зрители.

Необычные трюки и взаимодействие со зрителями

В программе вы увидите уникальные номера, включая телепортацию и чтение мыслей. Братья Сафроновы выступают без дублеров и страховки, демонстрируя свои невероятные фокусы прямо у вас на глазах. Это фантастическое шоу прекрасно подойдет как взрослым, так и детям!

Заслуженные награды и признание

Братья Сафроновы — не просто лучшие иллюзионисты в России, но и обладатели множества наград международного уровня. Так, в 2025 году их шоу «M.A.R.S. Притяжение» было удостоено высшей мировой награды «MERLIN AWARD», признанной легендами иллюзии, такими как Дэвид Копперфильд и Пен и Теллер. Также они являются победителями ряда престижных конкурсов, таких как World Best Big Illusion — Wizard Trophy и других.

Цифры и факты о шоу

Иллюзионисты № 1 в России по версии журнала Forbes.

Рекордсмены книги рекордов России 2020.

Рекордсмены по самым опасным трюкам в мире.

Победители в номинациях «Лучшее иллюзионное шоу» на различных конкурсах.

Более 7 миллионов зрителей по всему миру!

Не упустите шанс стать частью магии!

Не упустите уникальную возможность стать свидетелем яркого представления, которое оставит незабываемые впечатления! Дети до 3 лет могут пройти бесплатно, если не занимают отдельного места; с 3 лет каждый зритель должен иметь свой билет.

Продолжительность шоу составляет 1 час 30 минут без антракта.