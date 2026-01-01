Спектакль Братья Сафроновы. Великие иллюзии

Шоу иллюзионистов Братьев Сафроновых

Всемирно известные иллюзионисты Братья Сафроновы представляют уникальное шоу «Великие иллюзии», где реальность встречается с волшебством. Это не просто выступление, а поразительный мир магии, который изменит ваше представление о фокусах!

Уникальные трюки и интерактивные номера

Артисты демонстрируют невероятные трюки без дублёров и страховки. Вы станете свидетелем захватывающих фокусов, включая телепортацию и чтение мыслей. В программе также предусмотрены интерактивные номера, где зрители смогут принять участие. Испытайте незабываемые эмоции и запечатлейте моменты волшебства!

Достижения и награды

Братья Сафроновы — не просто лучшие иллюзионисты в России. У них многомиллионная аудитория поклонников по всему миру, и каждое их выступление — это событие. Вот некоторые из их достижений:

Иллюзионисты № 1 в России по версии журнала Forbes;

Рекордсмены книги рекордов России 2020;

Победители в номинации World Best Big Illusion — Wizard Trophy 2016;

Обладатели специальной премии за вклад в жанр мировой иллюзии — Wizard Trophy 2016;

Победители в номинации «Лучшее иллюзионное шоу» — Fashion TV 2017;

Лидеры продаж среди иллюзионных шоу России!

Более 7 миллионов зрителей по всему миру!

Мировое признание

Шоу «M. A. R. S. Притяжение» было удостоено высшей мировой награды — Merlin Award в 2025 году. Международная Ассоциация Иллюзионистов признала его лучшим иллюзионным шоу года!

Информация о мероприятии

Продолжительность мероприятия — 90 минут без антракта.

Дети до 5 лет могут посещать шоу бесплатно, если не занимают отдельного места. С 5 лет необходимо приобретать отдельный билет.

Не упустите шанс стать частью настоящей магии!