Спектакль Братья Сафроновы. Великие иллюзии

Всемирно известные иллюзионисты Братья Сафроновы представляют уникальное шоу «Великие иллюзии», где реальность встречается с волшебством. Это не просто выступление, а поразительный мир магии, который изменит ваше представление о фокусах!
Артисты демонстрируют невероятные трюки без дублёров и страховки. Вы станете свидетелем захватывающих фокусов, включая телепортацию и чтение мыслей. В программе также предусмотрены интерактивные номера, где зрители смогут принять участие. Испытайте незабываемые эмоции и запечатлейте моменты волшебства!
Братья Сафроновы — не просто лучшие иллюзионисты в России. У них многомиллионная аудитория поклонников по всему миру, и каждое их выступление — это событие. Вот некоторые из их достижений:
Шоу «M. A. R. S. Притяжение» было удостоено высшей мировой награды — Merlin Award в 2025 году. Международная Ассоциация Иллюзионистов признала его лучшим иллюзионным шоу года!
Продолжительность мероприятия — 90 минут без антракта.
Дети до 5 лет могут посещать шоу бесплатно, если не занимают отдельного места. С 5 лет необходимо приобретать отдельный билет.
Не упустите шанс стать частью настоящей магии!