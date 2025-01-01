Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Братья Поздняковы. Конец лета
Билеты от 800₽
Киноафиша Братья Поздняковы. Конец лета

Братья Поздняковы. Конец лета

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Провожаем лето с Братьями Поздняковыми!

Не пропустите возможность насладиться живым концертом Братьев Поздняковых, которые представят свой хит «Конец лета». Эти артисты, ставшие символом новой волны российской музыки, уже завоевали сердца более 600 000 слушателей ежемесячно.

Почему стоит посетить концерт?

  • Живой звук: Каждая нота – настоящая эмоция.
  • Виртуозное исполнение: Мощные ударные и пронзительный вокал, от которого бегут мурашки.
  • Атмосфера поп-рока: Каждая песня пробивает в самое сердце.
  • Хиты на репите: Вы точно будете подпевать всем залом!
  • Уникальная энергетика: Талант, искренность и харизма на одной сцене.

Интересные факты о Братьях Поздняковых

  • Финалисты шоу «Голос» на Первом канале.
  • Участники команды Полины Гагариной на «Евровидении».
  • Популярные актеры Театра Алексея Рыбникова в спектаклях «Юнона и Авось» и «Война и Мир».
  • Победители международных музыкальных конкурсов.
  • Их кавер «Девушка мечты» занял 1-е место в официальном конкурсе каверов группы «Нэнси».
  • Более 15 лет опыта на сцене и десятки тысяч счастливых зрителей на живых выступлениях.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и провести лето с Братьями Поздняковыми!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
18+
Джаз
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
22 августа в 21:00 Louis
от 10000 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
23 августа в 17:00 Ритм-блюз
от 1290 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
15 августа в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше