Братья Поздняковы. Конец лета

Провожаем лето с Братьями Поздняковыми!

Не пропустите возможность насладиться живым концертом Братьев Поздняковых, которые представят свой хит «Конец лета». Эти артисты, ставшие символом новой волны российской музыки, уже завоевали сердца более 600 000 слушателей ежемесячно.

Почему стоит посетить концерт?

Живой звук: Каждая нота – настоящая эмоция.

Каждая нота – настоящая эмоция. Виртуозное исполнение: Мощные ударные и пронзительный вокал, от которого бегут мурашки.

Мощные ударные и пронзительный вокал, от которого бегут мурашки. Атмосфера поп-рока: Каждая песня пробивает в самое сердце.

Каждая песня пробивает в самое сердце. Хиты на репите: Вы точно будете подпевать всем залом!

Вы точно будете подпевать всем залом! Уникальная энергетика: Талант, искренность и харизма на одной сцене.

Интересные факты о Братьях Поздняковых

Финалисты шоу «Голос» на Первом канале.

на Первом канале. Участники команды Полины Гагариной на «Евровидении» .

. Популярные актеры Театра Алексея Рыбникова в спектаклях «Юнона и Авось» и «Война и Мир» .

и . Победители международных музыкальных конкурсов.

Их кавер «Девушка мечты» занял 1-е место в официальном конкурсе каверов группы «Нэнси» .

занял 1-е место в официальном конкурсе каверов группы . Более 15 лет опыта на сцене и десятки тысяч счастливых зрителей на живых выступлениях.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и провести лето с Братьями Поздняковыми!