Концерт в планетарии Нижнего Новгорода

Проект «Братья по разуму» представляют собой уникальный дуэт, который погружает зрителей в атмосферную инструментальную музыку. На этом концерте вас ждет погружение в необычное звучание, способное перенести в бескрайние миры внутреннего космоса. Это идеальный отдых от повседневности.

Обратите внимание, что для полного восприятия программы потребуется ваша сосредоточенность, тишина и внимание. Возрастные ограничения: 14+

О музыкантах

Константин Губин — исследователь звука, мастер по изготовлению глюкофонов, мультиинструменталист и звукотерапевт. Он является основателем проекта «Музыка Изнутри», где использует этнические флейты, калимбы, глюкофоны и другие необычные музыкальные инструменты. Его коллекция включает такие инструменты, как равваст, каатон, орион, хэндпан, тамбура и многие другие.

Дмитрий Саврасов — опытный музыкант и гитарист с более чем 20-летним сценическим опытом. Он также является педагогом и психологом, занимающимся изучением воздействия музыки и аудиовизуальных образов на восприятие. Дмитрий мастерски использует электрогитары и аудиоэффекты, создавая уникальные звуковые полотна.

Звук как терапия

Основная идея проекта — это импровизация и совместное создание музыки. Они играют потоковую музыку, которая рождается в момент исполнения, создавая уникальное звуковое погружение для каждого слушателя. Каждый раз собирается новая группа людей, и поэтому каждое представление становится уникальным.

Музыка, звучащая на концерте, относится к жанрам эмбиент, пост-рок, этника и new age. Инструменты и мелодии не накладывают стойких образов, позволяя слушателям воспринимать звук как чистое, пустое пространство. Это взаимодействие с музыкой приводит к состоянию между сном и бодрствованием, открывая дверь в ваш внутренний мир.