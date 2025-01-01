Меню
Братья месяцы
Билеты от 0₽
Киноафиша Братья месяцы

Спектакль Братья месяцы

Постановка
Театр Эстрады 0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Новогодняя елка «Братья месяцы» в Театре Эстрады

Театр Эстрады приглашает всех маленьких зрителей и их родителей на незабываемую новогоднюю елку «Братья месяцы». Это яркое и волшебное представление обещает стать настоящим праздником для детей всех возрастов.

Что ждет зрителей?

В рамках спектакля зрители окажутся в удивительном мире, где живут братья месяцы, каждый из которых приносит свои уникальные приключения и подарки. Ребята смогут не только насладиться увлекательным сюжетом, но и поучаствовать в различных играх и конкурсах.

Интересные факты

«Братья месяцы» — это не просто спектакль, а целое театральное событие, которое погружает детей в атмосферу новогодней сказки. В каждом эпизоде зрители встретят знакомых персонажей, которые потянут за собой особую нить веселья и радости.

Почему стоит посетить?

Эта елка станет отличной возможностью сблизиться с вариантами традиционного театрального искусства и насладиться творческой атмосферой. Приходите вместе с детьми, чтобы разделить с ними волшебство праздника и создать незабываемые воспоминания!

Участие в спектакле не только развлекает, но и обучает детей, помогая им лучше понять мир вокруг. «Братья месяцы» — это спектакль, который запомнится надолго!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
21 декабря воскресенье
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
17:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
27 декабря суббота
17:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
28 декабря воскресенье
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
3 января суббота
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
17:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
4 января воскресенье
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
5 января понедельник
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
6 января вторник
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2

