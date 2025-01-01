Меню
Братья Львиное Сердце
Киноафиша Братья Львиное Сердце

Спектакль Братья Львиное Сердце

Постановка
Театр.doc на Лесной 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль по повести Астрид Линдгрен «Братья Львиное сердце» о любви и преданности

Приглашаем вас на наш новый спектакль, основанный на повести Астрид Линдгрен «Братья Львиное сердце». Это произведение, хоть и не так широко известно, как другие работы автора, имеет мощное влияние на сердца зрителей. В нем рассказывается о преданности и готовности сделать многое ради родного человека.

Семейные ценности в театре

Главная задача нашего спектакля — создать пространство, где смогут встретиться и дети, и взрослые. Мы стремимся к тому, чтобы каждый зритель нашел свои смысловые оттенки. Для детей спектакль будет насыщен понятными и близкими темами, а взрослые смогут уловить более глубокие и абстрактные идеи, отсылки и юмор.

Тема взаимодействия сиблингов

Мы решили сосредоточиться на теме семьи, а именно — на отношениях между братьями и сестрами. В спектакле мы не будем говорить о ссорах и конкуренции, а, наоборот, подчеркнем дружбу, любовь и поддержку, которые могут существовать между родными людьми.

Смелость и самоотверженность

«Братья Львиное сердце» — это сказка о смелости и самоотверженности. Она поднимает важные вопросы о силе духа, которая проявляется в самых трудных ситуациях. Мы поговорим о переменах, которые всегда сопровождаются болезненным прощанием с прошлым, и о том, как важно находить поддержку в близких.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который оставит в ваших сердцах тепло и вдохновение. Ждем вас в нашем театре!

Режиссер
Константин Кожевников
В ролях
Егор Волнов
Константин Кожевников

21 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
14:00 от 1800 ₽

