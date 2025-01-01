Спектакль Братья Карамжале

Театр Индии – уникальное явление, соединяющее древние традиции с современными театральными формами. Он отличается незабываемым колоритом и свежим взглядом на классические произведения. В 2023 году индийские театральные коллективы впервые представили свои работы на фестивале «Балтийский дом» и покорили сердца петербургских зрителей.
Одним из главных открытий фестиваля стал режиссер Раджат Капур, который виртуозно превращает шекспировские трагедии в комедии. В этот раз он представит индийскую версию легендарного романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». По словам Капура, Достоевский на протяжении многих лет остается одним из его любимых авторов.
«Его персонажами движет стихийная, неукротимая сила, которая им не подвластна. Они надеются на счастье и любовь, но при этом ведут себя к пропасти. Так Достоевский создает историю, которая является одновременно захватывающей драмой, детективом и любовным романом», – делится своими мыслями режиссер. Капур и его команда стремились сохранить верность персонажам, сюжету и мировидению автора, начиная с первой репетиции.
Важно отметить, что спектакль будет представлен с переводом, что позволит зрителям погрузиться в атмосферу произведения и лучше понять его глубину. Не упустите возможность увидеть эту уникальную адаптацию великой классики!