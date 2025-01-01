Меню
Братья Карамжале
Киноафиша Братья Карамжале

Спектакль Братья Карамжале

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Индийская интерпретация Достоевского: «Братья Карамазовы» на сцене Театра Балтийский дом

Театр Индии – уникальное явление, соединяющее древние традиции с современными театральными формами. Он отличается незабываемым колоритом и свежим взглядом на классические произведения. В 2023 году индийские театральные коллективы впервые представили свои работы на фестивале «Балтийский дом» и покорили сердца петербургских зрителей.

Режиссер Раджат Капур: мастер перевоплощений

Одним из главных открытий фестиваля стал режиссер Раджат Капур, который виртуозно превращает шекспировские трагедии в комедии. В этот раз он представит индийскую версию легендарного романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». По словам Капура, Достоевский на протяжении многих лет остается одним из его любимых авторов.

Суть произведения и уникальная интерпретация

«Его персонажами движет стихийная, неукротимая сила, которая им не подвластна. Они надеются на счастье и любовь, но при этом ведут себя к пропасти. Так Достоевский создает историю, которая является одновременно захватывающей драмой, детективом и любовным романом», – делится своими мыслями режиссер. Капур и его команда стремились сохранить верность персонажам, сюжету и мировидению автора, начиная с первой репетиции.

Спектакль с переводом

Важно отметить, что спектакль будет представлен с переводом, что позволит зрителям погрузиться в атмосферу произведения и лучше понять его глубину. Не упустите возможность увидеть эту уникальную адаптацию великой классики!

