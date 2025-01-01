Спектакль Братья Карамазовы

Достоевский на сцене Григория Козлова

Режиссер Григорий Козлов вновь обращается к творчеству Достоевского. Ранее он создал знаковые постановки: «Преступление и наказание», камерные «Бедные люди» в ТЮЗ им. Брянцева и легендарный спектакль «Идиот. Возвращение», положивший начало Петербургскому театру «Мастерская». Теперь Козлов представляет «Братьев Карамазовых» — глубинную и трагичную историю о вере, семье и поиске смысла жизни.

Сюжет

Действие разворачивается в Скотопригоньевске, провинциальном городке, где спокойную жизнь нарушает убийство Федора Павловича Карамазова. Под подозрением оказывается его сын Дмитрий — якобы он совершил отцеубийство ради трех тысяч рублей. Но эта история не о деньгах и даже не о том, кто виновен. В центре сюжета — поиск смысла жизни, духовные и философские разногласия братьев Карамазовых, их стремление ответить на вопрос о вере и бессмертии души.

Конфликт веры и сомнения

«Братья Карамазовы» — это не детектив. Здесь суд не способен расставить все точки. Козлов исследует противоречия каждого героя: кто-то поглощен сомнениями, кто-то ищет спасения в любви, а кто-то сражается с отчаянием и страхом. Спектакль показывает, что каждый шаг братьев — это шаг на пути к самому важному выводу о жизни и вере, к поиску себя.

Постановка Григория Козлова

В спектакле режиссер не просто раскрывает роман Достоевского — он создает сценическое полотно, где каждое действие, каждый диалог наполнены философией и искренностью.