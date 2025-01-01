Переосмысленные «Братья Карамазовы»: новый взгляд на классику

Спектакль «Братья Карамазовы» — это уникальная интерпретация знаменитого романа Достоевского. Студенты под руководством режиссёра Льва Эренбурга создали серию этюдов, которые быстро завоевали популярность у зрителей.

Особенности постановки

Спектакль не следует строгой концепции, но именно в этом его сила. Он наполнен человечностью, которая проявляется в мельчайших деталях, что стало фирменным стилем Эренбурга.

Зачем идти?

Погрузитесь в мир Достоевского с новой стороны и ощутите глубину человеческих эмоций через призму современного театра. Не пропустите возможность увидеть эту яркую и необычную постановку!