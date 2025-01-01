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Братья Карамазовы
Киноафиша Братья Карамазовы

Спектакль Братья Карамазовы

Бодрый и обаятельный спектакль по роману Достоевского
Постановка
Небольшой драматический театр 16+
Режиссер Лев Эренбург
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Переосмысленные «Братья Карамазовы»: новый взгляд на классику

Спектакль «Братья Карамазовы» — это уникальная интерпретация знаменитого романа Достоевского. Студенты под руководством режиссёра Льва Эренбурга создали серию этюдов, которые быстро завоевали популярность у зрителей.

Особенности постановки

Спектакль не следует строгой концепции, но именно в этом его сила. Он наполнен человечностью, которая проявляется в мельчайших деталях, что стало фирменным стилем Эренбурга.

Зачем идти?

Погрузитесь в мир Достоевского с новой стороны и ощутите глубину человеческих эмоций через призму современного театра. Не пропустите возможность увидеть эту яркую и необычную постановку!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Братья Карамазовы Братья Карамазовы Братья Карамазовы Братья Карамазовы

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