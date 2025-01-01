Меню
Братья Карамазовы
Спектакль «Братья Карамазовы»: литературное завещание Достоевского

Фёдор Достоевский — не просто классик, а самый современный и пророческий русский писатель. Его роман «Братья Карамазовы», который сам автор считал главной книгой своей жизни, был завершён всего за несколько месяцев до его смерти и стал литературным завещанием гения.

Инсценировка, открывающая суть трагедии

Спектакль основан на редкой инсценировке, созданной Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Его пронзительная и глубокая версия пьесы, впервые поставленная в МХАТ в 1910 году, раскрывает самую суть трагедии семьи Карамазовых.

Персонажи и их внутренние конфликты

В центре истории — стареющий сладострастник Фёдор Карамазов и его сыновья: мятежный Дмитрий, интеллектуал Иван, чистый душой Алёша и таинственный лакей Смердяков. Каждый из них ищет свою правду, Бога и любовь. Их столкновение — это не просто семейная драма, а битва идей, веры и страстей, которая приводит к роковому преступлению.

Современный взгляд на классические темы

Актуальность и современный нерв спектакля ищет главный режиссёр театра — Михаил Сопов. Новый взгляд на характеры героев позволяет говорить со зрителем на одном языке. «Братья Карамазовы» не о прошлом, а о нас: о том, как мы каждый день разрываемся между верой и сомнением, добром и злом, бунтом и смирением.

Спектакль-исповедь

Это спектакль-исповедь, спектакль-диспут, где каждый найдёт отзвук своим собственным сомнениям и борьбе. Не упустите возможность увидеть это произведение на сцене!

Январь
Февраль
23 января пятница
17:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽
24 января суббота
17:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽
21 февраля суббота
17:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽

