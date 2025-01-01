Братья Гримм. Король Дроздобород

Приглашаем детей и их родителей на уникальный спектакль, который погрузит зрителей в мир немецкой романтики. Вместе с мастерами художественного слова юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по сказке о своенравной красавице-принцессе, которая потешалась над недостатками всех, кто просил ее руки.
Сказка станет отправной точкой для обсуждения важных человеческих качеств. В дискуссионной форме артисты и маленькие слушатели попробуют разобраться с такими сложными категориями, как высокомерие, эгоизм и тщеславие. Возможно, маленькие читатели осознают, что уважение и бережное отношение к другим — это не просто слова, а одна из важнейших ценностей человеческой души.
Не упустите возможность совместить развлечение с образовательным опытом. Ждем вас на спектакле!