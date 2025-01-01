Меню
Братья Гримм. Король Дроздобород
Братья Гримм. Король Дроздобород

Братья Гримм. Король Дроздобород

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир немецких романтиков в Доме Кочневой

Приглашаем детей и их родителей на уникальный спектакль, который погрузит зрителей в мир немецкой романтики. Вместе с мастерами художественного слова юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по сказке о своенравной красавице-принцессе, которая потешалась над недостатками всех, кто просил ее руки.

Сказка станет отправной точкой для обсуждения важных человеческих качеств. В дискуссионной форме артисты и маленькие слушатели попробуют разобраться с такими сложными категориями, как высокомерие, эгоизм и тщеславие. Возможно, маленькие читатели осознают, что уважение и бережное отношение к другим — это не просто слова, а одна из важнейших ценностей человеческой души.

Состав исполнителей

  • Анна Яковлева
  • Светлана Малецкая
  • Заслуженный артист России Александр Ямпольский (скрипка)
  • Лауреат международных конкурсов Ольга Котлярова (фортепиано)
  • Владимир Водянников (мандолина)

Не упустите возможность совместить развлечение с образовательным опытом. Ждем вас на спектакле!

Октябрь
4 октября суббота
12:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 900 ₽

Фотографии

Братья Гримм. Король Дроздобород

