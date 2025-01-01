Братья Гримм. Король Дроздобород

Путешествие в мир немецких романтиков в Доме Кочневой

Приглашаем детей и их родителей на уникальный спектакль, который погрузит зрителей в мир немецкой романтики. Вместе с мастерами художественного слова юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по сказке о своенравной красавице-принцессе, которая потешалась над недостатками всех, кто просил ее руки.

Сказка станет отправной точкой для обсуждения важных человеческих качеств. В дискуссионной форме артисты и маленькие слушатели попробуют разобраться с такими сложными категориями, как высокомерие, эгоизм и тщеславие. Возможно, маленькие читатели осознают, что уважение и бережное отношение к другим — это не просто слова, а одна из важнейших ценностей человеческой души.

Состав исполнителей

Анна Яковлева

Светлана Малецкая

Заслуженный артист России Александр Ямпольский (скрипка)

Лауреат международных конкурсов Ольга Котлярова (фортепиано)

Владимир Водянников (мандолина)

Не упустите возможность совместить развлечение с образовательным опытом. Ждем вас на спектакле!