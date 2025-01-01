Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Братья Грим
Билеты от 2800₽
Киноафиша Братья Грим

Братья Грим

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Братья Грим»: Ожидайте живое исполнение хитов!

Группа «Братья Грим», основанная в 1998 году в Самаре, приготовила для своих поклонников яркое музыкальное событие. Музыканты стали широко известны после триумфального дебюта на фестивале MAXIDROM в 2005 году и выхода первого альбома, ставшего народным хитом.

История и достижения

С момента своего основания группа выпустила восемь номерных альбомов, среди которых «Братья Грим» (2005), «Иллюзия» (2006), «Марсиане» (2007), «Крылья Титана» (2010), «Самая любимая музыка» (2015), «Zомби» (2015), «Необитаемый остров» (2019) и «Лететь высоко» (2023). Уникальный стиль группы, получивший название ГРИМРОК, завоевал симпатии слушателей.

Современный репертуар

Лидер и солист группы — Константин Бурдаев — не только автор музыки, но и текстов большинства хитов коллектива. За последние годы были выпущены новые песни, такие как «Лаос», «Аллилуя», «Вернись» и многие другие, которые стали популярными на радиостанциях России и за её пределами.

Новые хиты

С выходом нового альбома 2023 года «Лететь высоко» группа представила два свежих трека — «Лететь высоко» и «Солнце мое». Эти песни уже занимают высокие позиции на радиостанциях и на Муз. ТВ, а их исполнение на концертах гарантирует зрителям море положительных эмоций.

Не упустите возможность увидеть «Братьев Грим» вживую и насладиться их уникальным музыкой и энергией на предстоящем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 марта
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет
12+
Танцевальный Живая музыка
Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет
18 сентября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 900 ₽
Linkin park party
18+
Рок Кавер
Linkin park party
24 августа в 20:00 МТ Music Bar
от 1200 ₽
Jamiroquai Tribute Show/фанк, диско, рок, регги
18+
Диско Фанк
Jamiroquai Tribute Show/фанк, диско, рок, регги
19 декабря в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше