Концерт группы «Братья Грим»: Ожидайте живое исполнение хитов!

Группа «Братья Грим», основанная в 1998 году в Самаре, приготовила для своих поклонников яркое музыкальное событие. Музыканты стали широко известны после триумфального дебюта на фестивале MAXIDROM в 2005 году и выхода первого альбома, ставшего народным хитом.

История и достижения

С момента своего основания группа выпустила восемь номерных альбомов, среди которых «Братья Грим» (2005), «Иллюзия» (2006), «Марсиане» (2007), «Крылья Титана» (2010), «Самая любимая музыка» (2015), «Zомби» (2015), «Необитаемый остров» (2019) и «Лететь высоко» (2023). Уникальный стиль группы, получивший название ГРИМРОК, завоевал симпатии слушателей.

Современный репертуар

Лидер и солист группы — Константин Бурдаев — не только автор музыки, но и текстов большинства хитов коллектива. За последние годы были выпущены новые песни, такие как «Лаос», «Аллилуя», «Вернись» и многие другие, которые стали популярными на радиостанциях России и за её пределами.

Новые хиты

С выходом нового альбома 2023 года «Лететь высоко» группа представила два свежих трека — «Лететь высоко» и «Солнце мое». Эти песни уже занимают высокие позиции на радиостанциях и на Муз. ТВ, а их исполнение на концертах гарантирует зрителям море положительных эмоций.

Не упустите возможность увидеть «Братьев Грим» вживую и насладиться их уникальным музыкой и энергией на предстоящем концерте!