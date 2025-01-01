Группа «Братья Грим», основанная в 1998 году в Самаре, стала настоящей сенсацией на российской музыкальной сцене после своего триумфального дебюта на фестивале MAXIDROM в 2005 году. С тех пор коллектив завоевал сердца поклонников благодаря своему уникальному стилю — ГРИМРОК.
С момента своего дебюта группа выпустила восемь номерных альбомов:
Многие песни из этих альбомов, такие как «Ресницы» и «Кустурица», мгновенно стали народными хитами.
Лидер группы Константин Бурдаев, который является автором музыки и текстов, продолжает радовать зрителей новыми композициями. В последние годы такие песни, как «Лаос», «Аллилуя» и «Самая Любимая Музыка», вошли в плейлисты радиостанций как в России, так и за рубежом.
С выходом нового альбома «Лететь Высоко» в 2023 году, группа представила зрителям новые хиты «Лететь высоко» и «Солнце мое», которые уже заняли лидирующие позиции на радиостанциях и телеканалах.
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