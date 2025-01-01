Концерт группы «Братья Грим» в Санкт-Петербурге

Группа «Братья Грим», основанная в 1998 году в Самаре, стала настоящей сенсацией на российской музыкальной сцене после своего триумфального дебюта на фестивале MAXIDROM в 2005 году. С тех пор коллектив завоевал сердца поклонников благодаря своему уникальному стилю — ГРИМРОК.

Дискография и популярные хиты

С момента своего дебюта группа выпустила восемь номерных альбомов:

«Братья Грим» (2005)

«Иллюзия» (2006)

«Марсиане» (2007)

«Крылья Титана» (2010)

«Самая Любимая Музыка» (2015)

«Zомби» (2015)

«Необитаемый остров» (2019)

«Лететь высоко» (2023)

Многие песни из этих альбомов, такие как «Ресницы» и «Кустурица», мгновенно стали народными хитами.

Новые музыкальные достижения

Лидер группы Константин Бурдаев, который является автором музыки и текстов, продолжает радовать зрителей новыми композициями. В последние годы такие песни, как «Лаос», «Аллилуя» и «Самая Любимая Музыка», вошли в плейлисты радиостанций как в России, так и за рубежом.

С выходом нового альбома «Лететь Высоко» в 2023 году, группа представила зрителям новые хиты «Лететь высоко» и «Солнце мое», которые уже заняли лидирующие позиции на радиостанциях и телеканалах.

Не упустите шанс!

Не пропустите концерт группы «Братья Грим» в вашем городе! Это будет уникальная возможность насладиться живым исполнением любимых хитов и увидеть, как музыка группы продолжает развиваться и вдохновлять новое поколение слушателей.