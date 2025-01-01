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Братья Грим
Киноафиша Братья Грим

Братья Грим

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Братья Грим» в Санкт-Петербурге

Группа «Братья Грим», основанная в 1998 году в Самаре, стала настоящей сенсацией на российской музыкальной сцене после своего триумфального дебюта на фестивале MAXIDROM в 2005 году. С тех пор коллектив завоевал сердца поклонников благодаря своему уникальному стилю — ГРИМРОК.

Дискография и популярные хиты

С момента своего дебюта группа выпустила восемь номерных альбомов:

  • «Братья Грим» (2005)
  • «Иллюзия» (2006)
  • «Марсиане» (2007)
  • «Крылья Титана» (2010)
  • «Самая Любимая Музыка» (2015)
  • «Zомби» (2015)
  • «Необитаемый остров» (2019)
  • «Лететь высоко» (2023)

Многие песни из этих альбомов, такие как «Ресницы» и «Кустурица», мгновенно стали народными хитами.

Новые музыкальные достижения

Лидер группы Константин Бурдаев, который является автором музыки и текстов, продолжает радовать зрителей новыми композициями. В последние годы такие песни, как «Лаос», «Аллилуя» и «Самая Любимая Музыка», вошли в плейлисты радиостанций как в России, так и за рубежом.

С выходом нового альбома «Лететь Высоко» в 2023 году, группа представила зрителям новые хиты «Лететь высоко» и «Солнце мое», которые уже заняли лидирующие позиции на радиостанциях и телеканалах.

Не упустите шанс!

Не пропустите концерт группы «Братья Грим» в вашем городе! Это будет уникальная возможность насладиться живым исполнением любимых хитов и увидеть, как музыка группы продолжает развиваться и вдохновлять новое поколение слушателей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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