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Братец Лис и братец Кролик
Киноафиша Братец Лис и братец Кролик

Спектакль Братец Лис и братец Кролик

Постановка
Новосибирский ДК железнодорожников 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по произведению Джоэля Харриса

Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное костюмированное шоу «Братец Лис и Братец Кролик»! Этот спектакль, созданный специально для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обещает подарить вам незабываемые впечатления.

Сюжет и постановка:

Захватывающий сюжет погружает зрителей в мир приключений Братца Лиса и Братца Кролика. Быстрая смена событий, яркие декорации и современные спецэффекты захватывают с первых минут и не отпускают до самого финала. Каждая сцена полна движения, а интересные танцы и необычные световые эффекты превращают спектакль в настоящую феерию.

Эффекты и атмосфера:

Специально разработанные световые и звуковые эффекты, а также игра света и тени создают атмосферу настоящего волшебства, вовлекая маленьких зрителей в сказочный мир. Ребята будут следить за приключениями героев, затаив дыхание, а необычные визуальные решения оставят яркий след в их памяти.

Почему стоит посетить:

Спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» — это не просто развлечение, а настоящее погружение в волшебную сказку, которая подарит детям массу положительных эмоций и станет одним из самых ярких воспоминаний.

Режиссер
Николай Тимофеев
В ролях
Николай Тимофеев
Ольга Варес
Игорь Мастраков
Яна Вертюк
Ксения Елисеева
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