Спектакль Братец Лис и братец Кролик

В Красноярском театре «РАМПА» зрители смогут насладиться захватывающей музыкальной сказкой, действие которой разворачивается на диком западе Америки. История о вражде Братца Лиса и Братца Кролика познакомит детей с увлекательными приключениями и важными уроками о дружбе и понимании.
Каждый из героев - от Тетушки Куропатки до Братца Медведя - испытывает последствия конфликта, что делает спектакль не только развлекательным, но и поучительным. Кроме того, маленьких зрителей до 3-х лет приглашаем бесплатно посидеть на коленях у взрослых.
Инсценировка выполнена Артёмом Рудым по мотивам сказок Джоэля Чандлера Харриса из сборника «Сказки дядюшки Римуса». Режиссер-постановщик, а также автор текстов, Артём Рудой, создает яркий и красочный мир, в который с легкостью попадают юные зрители.
Приглашаем всех желающих на это увлекательное представление, полное музыки и забавных приключений!