Братец Лис и братец Кролик
Братец Лис и братец Кролик

Спектакль Братец Лис и братец Кролик

6+
Режиссер Артем Рудой
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальная сказка для детей в Красноярске

В Красноярском театре «РАМПА» зрители смогут насладиться захватывающей музыкальной сказкой, действие которой разворачивается на диком западе Америки. История о вражде Братца Лиса и Братца Кролика познакомит детей с увлекательными приключениями и важными уроками о дружбе и понимании.

Каждый из героев - от Тетушки Куропатки до Братца Медведя - испытывает последствия конфликта, что делает спектакль не только развлекательным, но и поучительным. Кроме того, маленьких зрителей до 3-х лет приглашаем бесплатно посидеть на коленях у взрослых.

О спектакле

Инсценировка выполнена Артёмом Рудым по мотивам сказок Джоэля Чандлера Харриса из сборника «Сказки дядюшки Римуса». Режиссер-постановщик, а также автор текстов, Артём Рудой, создает яркий и красочный мир, в который с легкостью попадают юные зрители.

Команда спектакля

  • Художник по костюмам: Елена Турчанинова
  • Художник по свету: Сергей Нечаев
  • Звукорежиссер: Василий Рудой

Роли и исполнители

  • Братец Кролик: Дарья Будаева
  • Братец Лис: Александр Петров-Кузнецов
  • Тётушка Черепаха: Ольга Прилепская
  • Дядюшка Римус: Павел Семенихин
  • Тётушка Куропатка: Надежда Крутова
  • Братец Медведь: Дмитрий Торбич

Приглашаем всех желающих на это увлекательное представление, полное музыки и забавных приключений!

Купить билет на спектакль Братец Лис и братец Кролик

Март
22 марта воскресенье
11:00
Красноярский дом актера Красноярск, Бограда, 26
от 500 ₽

