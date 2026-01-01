Спектакль Братец Лис и братец Кролик

Музыкальная сказка для детей в Красноярске

В Красноярском театре «РАМПА» зрители смогут насладиться захватывающей музыкальной сказкой, действие которой разворачивается на диком западе Америки. История о вражде Братца Лиса и Братца Кролика познакомит детей с увлекательными приключениями и важными уроками о дружбе и понимании.

Каждый из героев - от Тетушки Куропатки до Братца Медведя - испытывает последствия конфликта, что делает спектакль не только развлекательным, но и поучительным. Кроме того, маленьких зрителей до 3-х лет приглашаем бесплатно посидеть на коленях у взрослых.

О спектакле

Инсценировка выполнена Артёмом Рудым по мотивам сказок Джоэля Чандлера Харриса из сборника «Сказки дядюшки Римуса». Режиссер-постановщик, а также автор текстов, Артём Рудой, создает яркий и красочный мир, в который с легкостью попадают юные зрители.

Команда спектакля

Художник по костюмам: Елена Турчанинова

Художник по свету: Сергей Нечаев

Звукорежиссер: Василий Рудой

Роли и исполнители

Братец Кролик: Дарья Будаева

Братец Лис: Александр Петров-Кузнецов

Тётушка Черепаха: Ольга Прилепская

Дядюшка Римус: Павел Семенихин

Тётушка Куропатка: Надежда Крутова

Надежда Крутова Братец Медведь: Дмитрий Торбич

Приглашаем всех желающих на это увлекательное представление, полное музыки и забавных приключений!