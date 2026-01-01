Оповещения от Киноафиши
Братец Лис и братец Кролик
Спектакль Братец Лис и братец Кролик

6+
Возраст 6+

О спектакле

Братец Лис и Братец Кролик: дуэль на Диком Западе

На сцене театра разыграется необычная история о вражде двух забавных персонажей — Братца Лиса и Братца Кролика. Действие спектакля перенесет зрителей в Америка, на дикий Запад, где разгораются конфликты не только между главными героями, но и затрагивают всех окружающих: Тетушку Куропатку, Братца Медведя и Тетушку Черепаху.

В ролях

  • Станислав Линецкий
  • Павел Семенихин
  • Анна Домникова
  • Кристина Мигунова
  • Виктория Болотова
  • Надежда Крутова
  • Дмитрий Торбич
  • Алексей Попов

Режиссёр

Спектакль поставил Артём Рудой, который известен своими яркими интерпретациями классических и современных произведений. В его версии знакомая с детства история обретает новые краски и неожиданные повороты, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Приглашаем всех желающих стать свидетелями этой увлекательной истории о дружбе и вражде. Не упустите шанс насладиться великолепной игрой актеров и удивительной атмосферы театра!

Март
22 марта воскресенье
11:00
Красноярский дом актера Красноярск, Бограда, 26

