Спектакль Братец Лис и братец Кролик

Братец Лис и Братец Кролик: дуэль на Диком Западе

На сцене театра разыграется необычная история о вражде двух забавных персонажей — Братца Лиса и Братца Кролика. Действие спектакля перенесет зрителей в Америка, на дикий Запад, где разгораются конфликты не только между главными героями, но и затрагивают всех окружающих: Тетушку Куропатку, Братца Медведя и Тетушку Черепаху.

В ролях

Станислав Линецкий

Павел Семенихин

Анна Домникова

Кристина Мигунова

Виктория Болотова

Надежда Крутова

Дмитрий Торбич

Алексей Попов

Режиссёр

Спектакль поставил Артём Рудой, который известен своими яркими интерпретациями классических и современных произведений. В его версии знакомая с детства история обретает новые краски и неожиданные повороты, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Приглашаем всех желающих стать свидетелями этой увлекательной истории о дружбе и вражде. Не упустите шанс насладиться великолепной игрой актеров и удивительной атмосферы театра!