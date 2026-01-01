Спектакль Братец Лис и братец Кролик

На сцене театра разыграется необычная история о вражде двух забавных персонажей — Братца Лиса и Братца Кролика. Действие спектакля перенесет зрителей в Америка, на дикий Запад, где разгораются конфликты не только между главными героями, но и затрагивают всех окружающих: Тетушку Куропатку, Братца Медведя и Тетушку Черепаху.
Спектакль поставил Артём Рудой, который известен своими яркими интерпретациями классических и современных произведений. В его версии знакомая с детства история обретает новые краски и неожиданные повороты, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.
Приглашаем всех желающих стать свидетелями этой увлекательной истории о дружбе и вражде. Не упустите шанс насладиться великолепной игрой актеров и удивительной атмосферы театра!