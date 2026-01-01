Спектакль Братец Лис и Братец Кролик (Киров)

Жаркая ковбойская сказка для всей семьи

Приглашаем вас на спектакль «Жаркая ковбойская сказка», который переносит зрителей на Дикий Запад! В этом волшебном мире, наполненном солнечными прериями и таинственными обитателями, оживают персонажи, которые подарят вам незабываемые эмоции.

Сюжет спектакля

Основу спектакля составляют рассказы Джоэля Харриса, в которых разворачивается захватывающее противостояние двух вечных соперников: озорного Братца Кролика и хитроумного Братца Лиса. Каждая попытка Лиса поймать Кролика оборачивается новыми хитростями и уловками, которыми Кролик не перестает удивлять зрителей. То он умоляет не бросать его в терновый куст, то проявляет изобретательность, доя бодливую корову, то устраивает проделки с волшебным ведром.

Творческий состав

Спектакль стал настоящим театральным событием благодаря талантливой команде:

Автор: по мотивам рассказов Джоэля Харриса

по мотивам рассказов Джоэля Харриса Режиссёр: Александр Ишутин

Александр Ишутин Художник-постановщик: Александра Кадук

Александра Кадук Художник по свету: Влас Ланцов

Влас Ланцов Музыкальное оформление: Добрыня Третьяков

Атмосфера ковбойского духа

На сцене вас ждут задорные песни, зажигательные танцы и веселые приключения, которые позволят всей семье насладиться временем в театре. Эта добрая постановка призвана познакомить детей с миром смекалки, находчивости и настоящей дружбы.

Длительность и расписание

Спектакль длится 1 час без антракта. Вы можете посетить представления 29 января 2026 года в четверг и 1 февраля 2026 года в воскресенье. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль!

Подарите своим детям радость и незабываемые впечатления!